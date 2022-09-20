義大利裕信銀行(UniCredit)執行長Andrea Orcel周二對德國一家媒體表示，作為義大利第二大銀行，在希望發展成為全面性的歐洲銀行之下，裕信正在考慮在德國進行收購活動。

Orcel說，在德國市占率的顯著提高，對於裕信整體而言是件好事。執行長補充說，在正確條件之下的併購和收購，將加速和創造附加價值。

英國金融時報在五月時曾援引Orcel的話指出，由於烏克蘭戰爭影響，裕信與德國商業銀行(Commerzbank)的合併談判並沒有取得太大進展。Ocel當時說，雙方沒有進行更緊密的溝通。