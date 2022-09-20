義大利裕信銀行(UniCredit)執行長Andrea Orcel周二對德國一家媒體表示，作為義大利第二大銀行，在希望發展成為全面性的歐洲銀行之下，裕信正在考慮在德國進行收購活動。
Orcel說，在德國市占率的顯著提高，對於裕信整體而言是件好事。執行長補充說，在正確條件之下的併購和收購，將加速和創造附加價值。
英國金融時報在五月時曾援引Orcel的話指出，由於烏克蘭戰爭影響，裕信與德國商業銀行(Commerzbank)的合併談判並沒有取得太大進展。Ocel當時說，雙方沒有進行更緊密的溝通。
義大利裕信銀行(UniCredit)執行長Andrea Orcel周二對德國一家媒體表示，作為義大利第二大銀行，在希望發展成為全面性的歐洲銀行之下，裕信正在考慮在德國進行收購活動。
Orcel說，在德國市占率的顯著提高，對於裕信整體而言是件好事。執行長補充說，在正確條件之下的併購和收購，將加速和創造附加價值。
英國金融時報在五月時曾援引Orcel的話指出，由於烏克蘭戰爭影響，裕信與德國商業銀行(Commerzbank)的合併談判並沒有取得太大進展。Ocel當時說，雙方沒有進行更緊密的溝通。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。