受到通膨壓力、美國聯準會緊縮貨幣政策與地緣政治風險延續等多重雜音干擾，第二季以來台股從17,693點、一路震盪至今至萬四。法人觀察，主動式台股基金4月以來仍維持月月淨申購，而且不論是從申購金額或定期定額來看，均有買氣增溫的趨勢。根據投信投顧公會統計，主動式台股基金8月份淨申購金額達61.21億元、來到第二季以來新高；再觀察定期定額，4月以來每個月大多維持25億元上下、不到30億元的水準，但8月份定期定額金額來到42.73億元，亦是第二季以來新高。安聯投信台股團隊表示，目前台股本益比下修至10.5倍左右、近十年低點，殖利率則來到十年高點；若就從價值面來看，台股資金去化效益逐步浮現，台股下檔風險也開始收斂。現階段市場雖然仍相對保守，不過很多利空都以消化、籌碼及融資餘額等也相對乾淨；如果以明年上半年基本面有望落底來回推股市，第四季到年底某個時點、股市都有機會落底。以半導體領域為例，庫存調整仍在進行且最少至2023年上半年前不會結束，然而考量半導體類股價今年已經下滑25至30％，實際上股價已反映大部分的庫存調整利空。此外，也觀察到投資人對於半導體領域的持股偏低。儘管如此，安聯投信台股團隊認為，長期台灣半導體仍然是最有競爭力的產業，具有長期競爭力維持強勁、有一定的護城河、但短期受到庫存調整以及總體經濟大環境利空造成股價有大幅偏低的企業，投資價值反而浮現、值得留意。就題材面，安聯投信台股團隊表示，儘管現階段市場仍相對保守看待，但長期來看，在短期風險下有那些長期題材，可以在短期庫存調整、股價下來時是我們願意承接的標的；以IP/ASIC為例，因為沒有自己的庫存，相對所受影響較小；另外像新產品的推出尤其是在伺服器領域、都有成長，加上每年伺服器都有因Intel等規格提升，亦有助於挹注台廠供應鏈毛利率。群益創新科技基金經理人黃俊斌則表示，鑒於市場預期短期間聯準會維持鷹派的升息態度不會改變，全球股市仍將承壓。在台股方面，PER目前僅11倍，位歷史水準下緣，預期台股緩步打底，後續適時逢低承接趨勢股，產業方面，包括5G、AI、高速傳輸、電動車、伺服器等快速發展長線趨勢需求台廠皆扮演重要產業地位，此外，中國推出救市政策，使2022年大陸新車銷量有望年增率轉正，可望帶動汽車零組件以及相關汽車電子類股，表現可持續關注。