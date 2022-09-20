台南市議員謝龍介進行市政總質詢。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲回應市議員謝龍介的質詢。（洪榮志攝）

台南市議會定期會市政總質詢，議員謝龍介20日質詢市長黃偉哲時，從文旦之亂、靈骨塔索賄疑案、地下市長，再到政見交鋒，雙方唇槍舌劍、你來我往，謝龍介還播放錄音帶佐證，過程中不時聞得到濃濃的火藥味，有如下屆市長選舉大辯論。

謝龍介一開口就說，昨天整晚沒睡在整理質詢資料，今天特別泡杯好茶，本來想跟黃偉哲分享，但黃沒福氣；黃偉哲也不甘示弱回說，「難怪今天議員火氣大」。

接著，謝龍介直指上次立委補選時，民進黨造謠他是「文旦之亂」；今年中秋節前，國民黨團原本要購買文旦幫柚農促銷，結果市府卻對外宣傳，指今年的麻豆文旦已經銷售一空，此舉除誤導大眾，更導致中秋過後，許多柚農家中都還有一堆文旦賣不出去，連日來麻豆農會啟動收購。

謝龍介怒說，農委會都說收購無上限，市府的收購卻有限，這是幫柚農嗎？不要推說這件事又是「文旦之亂」；當年文旦之亂源於他幫柚農賣了70萬斤文旦，沒想到民進黨居然說麻豆文旦一年只能生產30萬斤，產量真這麼少嗎？當年立委補選期間，有農友口誤說有200萬噸文旦被丟到曾文水庫，他還糾正是200萬斤，文旦之亂怎會跟他有關係？

黃偉哲反駁表示，為了協助柚農，麻豆文旦的收購無上限，當然算是銷售一空。市府農業局補充說，經向麻豆區農會詢問，農會因文旦衍生性產品開發銷售狀況熱烈，今年本就預計收購大果做精油加工，並向農委會提報300公噸的計畫，但因收購尚未結束即屆中秋常規品出貨熱季，因此暫停收購作業，中秋後才又啟動大果收購。

謝龍介還播放錄音帶佐證，指此次他揭發靈骨塔索賄案，民進黨居然說「文旦之亂」又來了，真是「見笑轉生氣」。他還要求黃偉哲多留意身邊人，不要被「弄了」還不知道，並嗆「你一個人當選，卻有3、4人當市長，周邊的人都怨聲載道」，「我說謊退選，你敢嗎？」

黃偉哲回說，謝龍介的說法離真相有一段距離，但他還是會審慎面對；像謝提及可能周邊有人會影響到公務員、局處，他絕對會三申五令要求各局處，絕對沒有所謂的「地下市長」，「這真的有點誇大，但是我們還是會以此惕勵自己，不能讓公務員的施政，受到其他外力的影響。」

謝龍介也列舉他競選市長的主要政見表示，他要幫老人完成健保免費的心願，每人編列1萬元；黃市長立刻編列老人健保補助每人3000元，老人健保可以打折嗎？為了幫年輕人圓結婚生子的夢想，他要補助年輕人生第1胎3萬元、第2胎及第3胎各5萬元，還要送4000千片紙尿片，希望台南小寶寶的出生人數，1年之內能回到1萬人，並逐年攀升。

對此，黃偉哲認為，大家都當過家長，持家非常不容易，尤其是財務，不僅家庭如此，城市也是一樣，因此只能在允許的範圍內，穩步兼顧建設又兼顧福利；「如果只是福利大放送，對孩子用現金的方式，發一大堆福利後，對改善少子化或人口老化並無實質效果。」黃更強調，要增加的是福利建設，並非只是一昧增加福利支出。