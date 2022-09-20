瓊瑤電視劇《還珠格格》當年紅遍華人圈，也捧紅主演林心如、趙薇、蘇有朋等人，但同為男主角「爾康」周杰，卻不斷有傳言指他被封殺，還和拍戲硬舌吻林心如有關，讓他18年來幾乎沒有新作品，對此他也嚴正否認。今年52歲的他未婚，愛交朋友的他，似乎交了膚白貌美的嫩模女友，引起外界討論。

近日有一名長髮嫩模「藍妍兒」，在社群曬出和周杰的合照，可見她身穿純白貼身洋裝，勾勒出胸前渾圓曲線以及纖細水蛇腰，同時有著巴掌大臉孔和精緻五官的她，站在高大的周杰旁邊，顯得非常小鳥依人，尤其配文寫下：「與周杰先生的『後續』，未完待續」，加上她又貼出浴袍照，兩人的關係引起網友瘋猜疑似有新戀情。

周杰被爆疑似有嫩模新歡，對方外貌身材都相當好。(圖/微博)

嫩模曬出浴袍照，更讓網友認為兩人有卦。(圖/微博)

更惹人猜測的，是有張署名「Mr.zhou(周先生)」對話紀錄照，狀似證實了柯南網友的推理。可見一名疑似周杰的男子向藍妍兒關心，「你忙啥呢？」、「妳在幹嘛？」、「我要晚一點兒才能回來」，而嫩模藍妍兒則回應「好」、「想我啦」，雙方互動就像情侶，且從對話中判定已同居生活，隨後還曬出鴿子大的鑽戒。

兩人對話紀錄曖昧，就像一對真實情侶。(圖/微博)

有網友就說，「無風不起浪，女方都曬出聊天紀錄了，應該不能是假的吧」、「演藝圈男明星最後都因為睡覺完蛋嗎」、「這又是啥情況啊，真的假的，還是默默吃瓜吧」、「這真的很難讓人不多想」；也有網友認為不屬實，「周杰都把手揹後面，就是怕引人誤會」、「這個有點莫名其妙」、「不就隨便一張合照嗎」。

周杰與林心如的喇舌仍不時被拿來討論。(圖/微博)

周杰當年在《還珠格格》與林心如組「爾康＆紫薇」CP，卻在2004年爆出拍吻戲強行喇舌林心如，對此周杰曾澄清：「當初如果我真的強行舌吻某人，她為何不在當場提出抗議？難道現場工作人員和導演都是我的親戚？」無奈周杰名聲已因此受損，因此疑似有18年接不到戲。2010年淡出演藝圈後，他改投資有機農業，更當起農夫下田，至今已是坐擁上千畝田地，身價高達億萬元的富翁。