很多人都說成功的男人背後都有一位偉大的女人，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分析，處女座、巨蟹座、獅子座、摩羯座、水瓶座的女人吃苦耐勞、勤儉持家，婚後不僅能把家庭打理得很好，還能在事業上給予另一半幫助，成為對方的心靈支柱和最強後盾。

第五名丶處女座

處女女細心又敏感，做事總是親力親為，因此擅長幫另一半打點好各式細項丶瑣事。處女女善解人意，對感情更是忠貞不二，不過她們不會一直黏著另一半不放，而是適當地給對方私人空間，讓彼此擁有自己的時間去拚搏人生事業，這樣的好伴侶可別錯過了。

第四名丶巨蟹座

巨蟹女寬容仁慈、勤儉持家，大多以另一半和家庭為重，是賢內助最佳代表，只要有她們在身邊就可以省去不少心思。巨蟹女不僅能打理好另一半，當對方需要幫助時，她們也會及時給予支援，不論是大富大貴還是普通小康，她們都扮演著伴侶最強而有力的後盾，再加上旺夫體質加持，兩人的日子只會越來越好過，生活幸福又美滿。

第三名丶獅子座

獅子女熱血霸氣，還有著率真率、樂於助人的性格，不僅對待事業盡心盡力，對待另一半更是大方，絲毫不吝嗇，也因為如此，她們的眼界和企圖心總能潛移默化地影響伴侶。經濟丶運勢普普的男人，只要和帶財的獅子女在一起，甚至走向婚姻丶共組家庭，日子絕對是越來越好過，狀態也會一年比一年更佳。

第二名、摩羯座

摩羯女天生吃苦耐勞，旺盛的事業心也不亞於獅子座，因此在職場上可說是十足的女強人，影響力不可小覷，不過她們懂得把公事與私生活分開，回歸到兩人關係中，就不會像在事業上如此強勢，而是更顧家，對另一半更體貼，她們也會適時鼓勵對方，期許彼此一起成長茁壯。都說「成功的男人背後都有一位偉大的女人」，這句話正是摩羯女的最好寫照，遇到了千萬要好好珍惜。

第一名丶水瓶座

水瓶女向來古靈精怪，有些不食人間煙火，多給旁人留下難以理解的印象，不過當彼此相互認定對方為伴侶，她們就會發揮天才般的能力，暗自觀察另一半的工作狀況，並給予不同角度的建議，使對方工作更加得心應手。水瓶女習慣以實際的作為去激勵伴侶，默默地為這段感情付出，成為對方的心靈支柱和最強後盾。