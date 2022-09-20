沈慧虹競選辦公室發言人陳建名（右）、劉康彥（左）20日舉行記者會，質疑高虹安「有嘴講別人、無嘴講自己」，收割團隊研究成果，成就個人學術地位。（陳育賢攝）

針對媒體報導高虹安的博士論文涉抄襲，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人陳建名、劉康彥20日舉行記者會，質疑高「有嘴講別人、無嘴講自己」，收割團隊研究成果，成就個人學術地位，跟林耕仁大量抄襲政府報告如出一徹。

劉康彥指出，高虹安的博士論文爭議是高虹安獨攬資策會共同研究報告，棄其他研究人員於不顧，當作是個人的博士論文，根本是「收割別人，成就自我」。

根據資策會委託研究契約規定，研究成果屬國家所有，高虹安若沒有國家授權就不能使用，高虹安拿不出任何授權證明，把別人的研究變成自己的，就是嚴重侵犯智慧財產權、違反著作權法。

而根據高虹安母校美國辛辛那堤大學規定，不論是「未經修改，直接提交自己原先發表過的作品」，或者「提交別人發表過的作品，而未適當的引用」，都屬於抄襲，高虹安對外的辯駁根本蒼白無力。

劉康彥進一步指出，高虹安取得資策會補助赴美研修，取得博士學位後理應返台貢獻國家，但高虹安旋即到鴻海上班，搖身一變成為大數據辦公室主任，根本是把國家資源當職涯跳板，把老東家當工具人。

他強調，高虹安過去高舉道德大旗，反觀現在卻批評媒體、批評社會的檢視，根本是「有嘴說別人，無嘴說自己」。

劉康彥也補充，高虹安在記者會上提及自己從小到大念北一女、師大第1名，不是像中華大學夜間部，才要去做碩士論文灌水，劉康彥反問，認真讀書有分日間部和夜間部嗎？請高虹安收回歧視的言論。

陳建名則表示，高虹安口口聲聲說「自己抄襲自己的論文有什麼問題？」，但高虹安任職資策會期間，和其他研究人員的共同研究成果，版權絕對不屬於高，高虹安大量引用文字、圖片、表格，又沒註明出處，在法律上來說，就是違反著作權法。

他指出，資策會的共同報告，研究過程中是多人共同努力，成果也應多人共享，高虹安只是計畫主持人，竟棄其他研究員的辛勞於不顧，獨攬成果，將其變成自己個人的博士論文，這些都絕非高虹安「抄襲自己的論文有什麼問題」1句話能帶過。

陳建名表示，高虹安這種用國家資源成就自己，達成自己的目標就甩掉別人，資策會就是高虹安的工具人，吃乾抹淨國家資源，工具人用完就踢開，根據媒體報導，2018年4月，高虹安還利用最後出差的機會，順道完成自己的博士學位，真的是「吃人夠夠」。

他抨擊高虹安這種「踩踏他人，成就自我」的行為，在這次的選舉中也可看見，例如國民黨前市長許明財、前議長謝文進多次幫高虹安公開助選，但高虹安從來沒有公開表示謝意，或公開承認，陳建名提醒，許明財、謝文進會不會有朝一日也會變成高虹安的墊腳石？等她功成名就之後，就棄之不顧呢？