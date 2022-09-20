一名男網友在論壇發文表示，近日和女友約會時，因為對方要回台北了，加上最近又沒有壞壞，就傳訊息問對方回去後要不要試試看「電愛」，怎料對方絲毫沒有反應，他仔細看了一下頭貼才驚覺是女主管，而且還被對方秒讀，崩潰表示「這種只會在網路上看到的貼文居然發生在我身上，天啊，讓我死」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，近日和女友在麥當勞吃飯時，女友坐在他的對面吃著薯條，因為對方要回台北了，加上最近又沒有壞壞，因為當下旁邊都是人，所以原PO就傳賴問她「寶貝，你這次回去阿，要不要試試看電愛並附上兔兔跪在地板上害羞捂著臉冒著愛心的貼圖」，訊息傳出去之後，原PO抬頭看向女友，準備看她皺眉頭、碎念之類的反應，沒想到過了幾秒後她卻還在看影片，手機也沒跳通知。

原PO當下只覺得很奇怪，再次看向手機時發現訊息已經被已讀了，仔細看了一下頭貼才驚覺是女主管，原PO表示「因為平常本邊緣人只會跟女友傳賴，很自然點開置頂第一個，剛好今天跟主管排下個月休假，而我忘記了，重點是平常主管一兩天才回我一次，這次根本是秒讀呀呀呀！！！！」。

從原PO附上的截圖對話可見，他下秒隨即將訊息收回，但為時已晚，主管回覆「我是你寶貝啊，我看到了」，他急忙拜託對方把這件事情忘記，但對方卻回說「很難內，而且我還背起來了，我記性很好的」，他崩潰表示「我們再也別見面了，我要抬不起頭了，姐姐我請你吃飯，拜託忘記這件事阿阿阿阿阿」、「姐姐，這件事就當作是我們的秘密好不好！噓~~不然我要被笑好久了QAQ」。

原PO附上3張截圖對話，他下秒隨即將訊息收回，但為時已晚。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言「雖然賴有收回訊息的功能，但被秒讀真的無救...」、「主管其實不想你收回」、「笑死，你跟主管差幾歲，感覺對話挺年輕人的」、「她背起來了」、「主管還不錯啊，總比什麼都沒回來的好」、「主管感覺很哈你欸，想換i14 pro max只剩這次機會」。