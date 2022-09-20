為落實宜蘭縣山坡地保育利用管理工作，宜蘭縣政府每年針對山坡地水土保持違規的查報與制止工作績效，對各鄉鎮公所進行考核，今年由三星鄉公所首度奪冠；另，宜蘭縣再次榮獲農業委員會考核坡地金育獎第一名；今（20日）縣長林姿妙於縣務會議上頒獎表揚，期勉大家繼續守護宜蘭美好環境。

縣府水利資源處表示，山坡地保育利用管理工作考核項目，有山坡地查報及制止作業、衛星變異點查復、教育宣導及防災等各項工作，考核縣內有山坡地的8個鄉鎮公所，前3名由縣府頒發獎狀，並依所得獎金比例分撥公所；今年評核去年各公所執行的績效，由三星鄉公所首度奪得冠軍，礁溪鄉公所第2名，南澳鄉公所第3名。

農委會為鼓勵各縣市政府積極強化坡地保育工作，每年透過「坡地金育獎」表揚績優機關；此次縣市組由宜蘭縣政府獲得第一名，宜縣府表示，查報第一線工作多仰賴各公所伙伴協助，感謝頭城鎮公所、員山鄉公所、冬山鄉公所、蘇澳鎮公所及大同鄉公所同為水土保持工作的努力，方能呈現好的成績。

水資處表示，能獲獎主要是以創新方式管理，且為全國最早執行行動水保車的縣市，下鄉至偏鄉駐點為鄉民解惑，今年更首度發行泰雅語繪本，讓原鄉用趣味漫畫認識水保知識、線上填報申請無紙化管理，其簡易水土保持計畫核定的全國行政效率也為第一。

林姿妙期勉，各公所持續攜手與縣府共創宜蘭美好環境，繼續守護宜蘭這片好山好水，讓宜蘭水土保持又水又保，共同拚出宜蘭好生活。水資處長李岳儒表示，針對縣內山坡地的保護，縣府不遺餘力，感謝長官給予的支持、同仁的努力，方能獲得全國的佳績，未來將持續激進作為，繼續保護美麗山林。