根據澳洲央行周二發布的9月政策會議紀要，為了抑制熾熱的通膨，澳洲央行將再次升息，但隨著利率已經接近較為正常的水準，該央行不排除在某個時候放緩升息步伐的可能性。

9月會議紀要重申央行政策並未非處於一條預設的道路上，央行將力求政策平衡，以使經濟保持平穩。

該會議記錄並指出，決策官員在9月會議上討論應升息25個或50個基點，並指出利率已經接近正常水準。在其他條件不變的情況下，隨著現金利率水準升高，理事會成員認為放緩升息步伐的理由越來越強烈。

該央行在9月6日會後宣布升息50個基點，為連續第4個月升息2碼，將其現金利率提高至2.35%，創下2015年來新高，此決議符合市場遍預期。澳洲央行會後也強調央行不會預設政策路徑。

上周五澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在國會發表談話時首度表明在連續大幅升息後，利率已經接近正常化，雖然還需要進一步升息，才能使通膨回到央行設定之介於2%～3%目標區間，但在某個時候放緩升息步伐或許是合適之舉。他向國會經濟委員會表示：「到了某個時候，我們顯然不會在每次會議都將利率提高50個基點，而且我們正越來越接近那個時間點」。

早在8月會後，洛威就曾表示在貨幣環境正常化的過程中，未來幾個月決策委員會將採取更多舉措，但這並不是在一條預設的道路上。由於洛威之前一再重申澳洲央行理事會希望將利率提高到至少為2.5%的中性水準，因此他在8月會後發表的談話被市場解讀為轉向「鴿派」的信號。

儘管如此，市場仍然押注該央行將在10月會議再次升息50個基點，以跟上聯準會的升息步伐。該美國央行料將在本周再次升息75個基點。

基於聯準會對通膨的重視與強硬的鷹派立場，西太平洋銀行（Westpac）首席經濟學家Bill Evans上修對澳洲央行的利率預測，將10月可能升息25個基點的預測調升至50個基點。他並預期該央行將在11、12月和明年2月各升息25個基點，屆時現金利率將到頂，達到3.6%。

Evans表示，要到明年2月底才能看到通膨放緩的明確證據，當證據顯示經濟增長正在放緩，而美國的通膨與利率也已經到頂，澳洲央行將得以在3月按兵不動。