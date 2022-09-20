苗栗監理站20日指出，因應縣內活動分布改變，苗栗客運調整營運路線，自10月1日起5804公路客運路線起站，將調整為「竹南東站」，終點站仍為南庄站。

苗栗監理站表示，5804公路客運路線沿途行經苗北藝文中心、竹南運動公園、德義路社區、尚順廣場、昌隆廣場、頭份音樂公園、西堤牛排、尚順君樂飯店、大潤發及頭份總站等站，串連到終點站南庄。

監理站指出，該路線沿途提供遊客體驗全台最大全室內樂園及購物中心、四星飯店，滿足吃喝玩樂需求，或到終點站南庄體驗國際慢城生活氛圍，穿梭歷史建築跟品嚐小吃。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，除提供在地民眾更便利的運輸服務外，更可提供外地遊客體驗便利的人文與生態慢活之旅。為配合5804路線縮駛及變更，苗栗客運另有申請班次時刻調整，民眾可至苗栗客運官網查詢最新時刻表，或於乘車前多利用iBus APP查詢班次時刻及車輛到站情形，以節省寶貴的時間。

另外，苗栗客運有提供無障礙車輛預約服務，請於搭車日前2日撥打037-685379預約專線，將有專人提供預約服務。