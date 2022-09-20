隨著疫苗普及、全球疫情逐漸受到控制，緯來電視網及NBA一起攜手前進偏鄉，由張立群、張暘雙主播領軍，帶領許智超教練走訪台中市和平區和平國小，陪原鄉小朋友進行籃球訓練、學習紋面文化與原民歌舞，同時鼓勵小球員勇敢追夢、讓籃球走入生活，期許一個充滿陽光、活力的未來。

緯來當家主播張立群提到，「作為專業體育頻道，除了追求製作更好、更豐富的節目內容，完美的呈現在觀眾面前外，多年來也持續關懷中小學籃球教育，這兩年礙於疫情的關係，許多實體活動被迫取消，很開心隨著疫苗普及、全球疫情逐漸受到控制的這時候，我們能再次與NBA一同參與NBA Cares的活動。」

這天和平國小聚集了17名小球員，認真地接受許智超教練的指導與訓練，校長陳恩澤也邀集全校體育課的班級一同觀摩，現場氣氛好不熱鬧。平時熱愛打籃球的緯來雙主播張立群、張暘忍不住手癢，也下場陪小球員遊戲、挑戰，結束籃球訓練後更和孩子們載歌載舞，賓主盡歡。

和平國小校長陳恩澤表示，「過去兩年因為COVID-19疫情，國中小學都轉為線上課程，學生連要上學都難，更別提和同學去打球。今天真的很感謝緯來和NBA把這麼好的活動帶到學校，原鄉教育資源雖然有限，但我們仍會持續推廣籃球運動，希望大家能看見這些小朋友的努力。」

張立群也強調，「緯來電視網在2014年成為NBA多媒體官方夥伴，每季帶來超過250場的熱血直播賽事，期望透過緯來電視網的力量以及NBA的影響力，能夠縮減城鄉落差，讓每個小孩都能享有足夠的資源，一同來翻轉兒童未來！我們會持續秉持初衷，善盡企業社會責任，期望我們的孩子都能夠在快樂中學習，台灣的體育也能日漸茁壯。」

NBA新賽季將於台灣時間10月19日上午揭開序幕，其中金州勇士隊與華盛頓巫師隊將赴日本東京進行兩場季前賽，兩隊球員在緊湊的行程中仍抽空進行兩場NBA Cares關懷行動。金州勇士隊將在9月29日下午前往東京灣區參與一場特奧籃球訓練營，與30名特奧運動員近距離互動與指導。華盛頓巫師隊將在10月1日前往星美之家孤兒院贈送學習及洗漱用品，透過捐贈物資傳達NBA Cares的精神，展現NBA長期對全球各地籃球發展的關注與期待。