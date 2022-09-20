參選桃園市長遭民進黨開除黨籍的鄭寶清，20日上《欣儀最政點》接受主持人王欣儀專訪，砲火猛烈狂批鄭文燦想當太上市長，他也提到自己參選拉到票源最多的是賴香伶和張善政，鄭運鵬最少，分析是「討厭民進黨」的票，期望月底前衝上20％支持度，當選後請全桃園市民吃雞排。

鄭寶清登記參選桃園市長遭民進黨開除黨籍，飽受背骨、中共同路人罵名，但在藍綠白夾殺下仍聲勢上漲，鄭寶清說，自己拉到最多民眾黨賴香伶的票、再來是國民黨張善政、民進黨鄭運鵬最少，他覺得票源是來自於百姓對民進黨不滿，坦言民進黨仍有基本盤。

鄭寶清也不諱言曾和賴香伶談合作，賴明確表示是經過初選提名機制出線很難讓位，登記前還可以談，如今2個都登記不可能棄選，但未來政黨合作不是不可能，只要理念一致、疼惜台灣土地、把桃園利益最大化，仍也有很大合作空間，選完也能重新再來。

鄭寶清說，社會對他評價兩極，有人說他背骨，但年輕人覺得他很勇敢，也有人覺得他走在中道，講真話不怕得罪人，他強調不講真話會失去未來，也提到跟名嘴打賭遭斷章取義，澄清說月底前會力拚拿到20％支持度，並允諾當選後會請全桃園市民吃雞排。

鄭寶清也感嘆，如今潑髒水、側翼、政治打手都能拿到好處，讓台灣民主最後一浬路發生最大危機，將發動二次民主運動，把人民利益第一位，直指桃園選戰是總統蔡英文和鄭文燦在操盤，他也點名蔡英文意志強烈又會忍耐，做什麼事就是要達到她的目的。

鄭寶清並以鄭文燦、林右昌和阿扁都落選過自勉，稱自己和鄭運鵬最大不同處就是自己反《數位中介法》而鄭運鵬支持，數度痛批鄭文燦指定接班人當馬前卒，為的是政商暗黑勢力掛勾，並想在以後當院長或總統時，繼續當「太上」市長，鄭運鵬選上了也只是傀儡市長。鄭寶清感嘆自己像在跟鄭文燦競選，「以前選立委時鄭文燦總帶著蔣絜安到處跑，現在則是帶著鄭運鵬到處跑！」

「思維改變行為、行為改變習慣、習慣改變成敗！」鄭寶清要將學來的經驗和智慧導引到施政，為桃園帶來改變，像是廠商若承包10億工程，只要被抓到有1元給公務員，就沒收所有資產；另外他也看到政務官當局處長卻不會做事，凡事要問副局長，強調事務官是市政府穩定重要力量，宣布重要局處長留給事務官，副局長升官後，其他公務員也能一路爬升，管道才會暢通。

鄭寶清也說，林智堅當初抄襲事件發生時，張善政喊「誠信」真的很重要，呼籲張被檢舉抄襲也要坦蕩面對，直指林跟鄭被討厭就是因為一直硬凹，他聲援說，其實研究計畫不是拿學位，沒有那麼嚴苛要求，蒐集世界最新資訊，錢也當然是公司拿走，對手上媒體每天罵，一直抹黑市民都看不到真相，呼籲張善政身為當事人要講清楚，畢竟跟農委會有打合約說不得抄襲，不得抄襲是講哪部分？打混戰百姓不會支持。