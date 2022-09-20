近年氣候變化加劇，各大企業積極響應ESG，將善盡「環境保護」的社會責任，列為企業永續經營的重要指標。海爾廚衛身為地球公民，同時也是全球熱水器的領導品牌，尤其責無旁貸，更要以身作則，旗下熱水器產品從原物料獲取、運輸到產品生產、運輸、使用，所有階段實現全生命週期減碳目標。這些成果日前榮獲，全球三大認證機構之一的TÜV德國萊茵集團認證，海爾熱水器產品，獲得TÜV全球首張熱水器碳足跡證書，成為行業內節能減碳的新典範。

在全球朝向減碳的共同目標前進，海爾熱水器將ESG理念落實到企業內部，積極投入綠色低碳路線。近年來推動有成，海爾熱水器產品榮獲TÜV全球首張熱水器碳足跡證書。TÜV德國萊茵集團是國際公認的第三方測試認證機構，評測標準全面且嚴格。本次海爾熱水器的檢測認證，參考ISO14067:2018、ISO14044:2006等國際標準，從原材料獲取、產品製造、運輸、使用到回收處理等各階段的碳排放數值，進行全方位的檢測評估。海爾熱水器實現了全生命週期減碳，獲得碳足跡認證。

海爾熱水器從生產、使用、回收處理等階段進行低碳佈局，構築全流程低碳生態，在生產過程中，建立完善環境管理體系，降低廢棄物生產和碳排放；針對產品使用，有效利用科技實現低碳節能。例如：開啓自動關機功能，加熱到設定溫度後自動關機，減少無效加熱。以及先進的聚氨酯發泡技術，保溫性能領先；乃至全台獨家的金剛無縫膽科技，取消Ｔ型焊接，不但保障內膽，更加可靠耐用，更大大減少焊接過程中產生的碳排放。

海爾熱水器以低碳環保科技全面落實到「全生命週期」中。憑藉領先全球的ESG實踐，海爾未來將從TÜV碳足跡認證的基礎上，持續響應全球企業節能減排的號召，持續推出更多節能減排的環保產品，也將不斷引領行業綠色科技發展，為全球綠色低碳轉型發展貢獻力量，繼續積極肩負起社會責任，推動ESG建設，全力朝向「減碳」的目標實現。