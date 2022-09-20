流感疫情蠢蠢欲動。目前國內已有新冠肺炎家用快篩試劑，流感快篩試劑是否也能提供民眾自行使用，避免患者聚集在診所引發群聚？疾管署發言人莊人祥表示，根據食藥署說法，目前沒有任何廠商申請流感家用試劑，流感快篩檢測目前還是在醫院端執行，健保也都有給付。

莊人祥進一步指出，流感快篩試劑的敏感度約為60％到70％，而新冠家用快篩敏感度達90％以上，且流感季期間，醫師給予克流感不一定要看流感快篩陽性與否。他提醒，民眾如發現有類流感或新冠肺炎相關症狀，第一時間可先用新冠肺炎快篩，如陽性就依規定通報確診，如果是陰性但仍有疑慮，可到診所進一步評估，是否需要進行流感快篩或其他診療。

台灣感染症醫學會榮譽理事長黃立民指出，隨著各國陸續開放邊境，可能迎來流感大流行，我國預計10月放寬邊境管制，入境檢疫縮短為「0+7」，今年將是流感「大年」，感染人口可能達2成。莊人祥表示，當然有可能出現一波流行，如要避免感染，最重要的是接種流感疫苗，勤洗手、戴口罩也是保護自己的方式。

另根據疾管署監測，今年已有89例流感通報。莊人祥指出，台灣位於亞熱帶和熱帶，流感一年四季都在流行；和過去沒有新冠疫情時相比，這個數字還算少的。

隨著邊境逐步開放，莊人祥指出，確實可能出現一波流感疫情，最重要的是接種流感疫苗，以因應未來邊境開放或規劃出國旅遊等。今年公費流感疫苗將在10月1日開打，鼓勵所有符合條件的民眾盡快接種，如果不是公費對象，也可考慮自費接種流感疫苗。