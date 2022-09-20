國民黨基隆市長參選人謝國樑提出送電動機車政見，引發討論，對手蔡適應20日表示，政見不具可行性就是欺騙行為，用此方式騙年輕人純潔的心及選票，「非常不可取」；無黨籍基隆市長參選人黃希賢也砲轟，謝國樑一直是毫無財政紀律概念的「抄跑富三代」。

蔡適應指出，只要有做過城市主計相關業務都知道該項政見是否可行，如果計畫真的很好，比基隆有錢的六都城市可以率先實踐，但雙北及其他縣市長聽聞後都不置可否，或表達不支持態度。

蔡適應說，若政見不具可行性就是欺騙行為，謝國樑曾長期擔任公職，明清楚知道是不可行政策，卻要拿出來說，「已不是無知是欺騙」，也是為什麼大家提到時皆感到不以為然，並酸用此方式欺騙年輕人純潔的心及選票，「非常不可取」。

蔡適應指出，任何政策若不具可行性就是天馬行空，「亂講一通」，謝國樑起初提出政見時，說要送年輕人一台gogoro，但在媒體詢問後縮水，改口送坊間電動車，此舉純粹是在搏聲量、騙年輕人選票，若要做城市治理的市長，是很不負責任的行為。

此外，無黨籍基隆市長參選人黃希賢也砲轟，謝國樑一直是毫無財政紀律概念的「抄跑富三代」，去年曾對其蓋樂高樂園政策提出「八問」質疑，但謝國樑永遠在閃躲基隆人的疑問，迄今不敢面對，只會站幾個街口、做完秀就躲回家。

黃希賢說，別說只有gogoro這項「政策買票、期約賄選」的政見，謝國樑還要猛蓋4座科學園區、兒童海景樂園、7區運動中心、特教大學、風雨跑步場等；他認為，若錢是從三功集團、二信合作社、台玻集團、華聯國際、大魯閣實業等拿出來，當然欣見。

對此，謝國樑回應，日前已回應過，過幾天會再回應。