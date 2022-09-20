服用普拿疼等乙醯胺酚類的止痛藥能有效緩解不適，但過量恐引發副作用，毒物科專家招名威表示，人體一天上限是吃4公克的止痛藥，也就是不超過8顆，除非吃超過一天的安全劑量，且連續每天吃達4周，才有可能造成身體負擔，所以網路傳會釀肝毒性或腎毒性的風險並不存在，「因為劑量還差得很遠」。

招名威近日於個人臉書粉專指出，不少人擔心吃普拿疼等含乙醯胺酚（Acetaminophen）類的止痛藥，會引發肝毒性或腎毒性，當然這不是不可能，但要看吃多少劑量，目前可以吃的上限是一天4公克，也就是不超過8顆。

招名威表示，以現有的科學文獻來說，每天吃7.5公克的止痛藥才會造成肝臟毒性，也就是一顆劑量500豪克的乙醯胺酚止痛藥，要一次吃15顆，才可能會造成肝毒性。至於腎毒性，招名威提2021年的臨床報告說，一天最多吃6公克，也就是12顆止痛藥，且連續每天吃長達4周，才會增加腎毒性的風險。

招名威強調，這些都是真實人體的數據，意即吃一至兩顆止痛藥，並不會造成肝毒性或腎毒性，因為劑量還差得很遠。

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