佔地7000坪的新竹縣立仁愛之家，綠樹成蔭，環境清優，縣長楊文科指將規畫打造成像日本「佛子園」的長照社福產創園區。（羅浚濱攝）

在新埔鎮的新竹縣立仁愛之家，2004年結束機構營運後，縣府協助新竹縣柿染文化協會使用1棟建物成立「新埔柿染坊」，12年來開創台灣柿染工藝之路。縣長楊文科20日到場參觀柿染製作的文創商品，指將以700萬元把仁愛之家規畫打造成像日本「佛子園」的長照社福產創園區。

新竹縣柿染文化協會總幹事鍾夢娟介紹目前工坊有10名員工，利用新埔特產柿餅在前工前削下的果皮，作為染布染料，開發出柿染服飾、皮包等飾件，透過網路行銷也在桃園機場展售，並提供遊客DIY體驗，每年盈收約80萬元。

楊文科表示，新埔柿染坊經協會多年耕耘，已讓柿染產業文創商品享譽國內外，將請相關單位結合青年培力計畫，導入具創意的能量，強化柿染體驗小旅行，持續為柿染產業文化注入新活力。

仁愛之家佔地7000多坪，綠樹成蔭，環境清優，結束機構營運後，2棟原做為老人安養的建物年久失修，楊文科指仁愛之家將打造成像日本「佛子園」一樣的社福產創共融園區，獲財政部核定補助342萬元，縣府另以歷年獲頒促參獎勵金358萬元為自籌款，以700萬元辦理促參案前置作業計畫相關費用。

社會處長李國祿說，10月將評選顧問公司辦理「新埔長照社福產創共融園區促進民間參與公共建設前置作業計畫」，以日本社福機構「佛子園」成功的案例，將仁愛之家建置成社福產創共融園區。

李國祿指日本佛子園原本收容戰爭孤兒，後經營牧場、農場及啤酒釀酒廠，逐漸轉型成身心障礙服務，為弱勢和身障者創造工作機會，增建溫泉對社區居民免費開放，打破民眾對照顧機構的成見。

楊文科期待建置的長照社福產創共融園區，透過促進民間參與公共建設方式，引進民間經營創意，融合長照、身障、婦幼等多元社福設施，促進人口回流，達到發展在地產業和扶植青年創業的目的。

新埔鎮長林保祿等地方人士，對縣府重新打造仁愛之家都樂觀其成，希望未來能結合新埔三街六巷九宗祠、柿餅柿染產業及大墩山休閒農業區等做整體規畫。