午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布4縣市大雨特報，今（20日）台南、高雄、屏東地區及嘉義山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。同時指出今明兩天受東北風影響，北台灣轉涼，尤其明天局部地區最低溫可以來到20度左右。

氣象局發布4縣市大雨特報，今（20日）台南、屏東地區及嘉義、高雄山區有局部大雨發生機率。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中山區雨勢仍有機會較大，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。

氣溫方面，今天（20日）東北風增強，北台灣氣溫稍降，早晚低溫約21至23度，白天高溫28、29度，屬於舒適到偏涼的天氣型態，其他地區較不受影響，高溫仍有30至32度，低溫約23至25度，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸請留意氣溫的變化。

氣象局表示，明天（21日）仍受東北風影響，北台灣稍轉涼，高溫28度左右，最低溫局部可以來到20度左右，其他地方也略降一些，且水氣增多，迎風面桃園以北及東半部地區有短暫陣雨的機會，其他地區仍為多雲到晴，午後在山區有零星短暫陣雨。