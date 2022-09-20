前跆拳道國手蘇麗文讚劉書宏有潛力。（中視提供）

中視、中天刑偵劇《台灣X檔案》劇情進入第二單元，劇組特別邀來前跆拳道國手蘇麗文客串，這是她首度演出連續劇，她也深刻體會到演戲跟想像中完全不同，「很特別的體驗，雖然能跟帥哥一起演戲很開心，但拍戲過程要一直注意表情，又要想著台詞，還要被打，其實難度很高」。

該場戲是飾演特搜隊隊長的劉書宏，因辦案壓力大，到拳擊場找教練練打宣洩，蘇麗文就飾演教練，一開始劉書宏和蘇麗文先對打，俐落的動作就像是比賽讓人看得非常過癮，接著劉書宏越打越激動，把蘇麗文打到角落瀕臨失控，讓蘇麗文直接大喊「好了」。兩位演員情緒都相當到位，是非常精彩的一場打戲。

劉書宏透露，當時看到劇本有這個角色，直覺就想到蘇麗文，因為她是拍戲初期特搜隊6位演員的武打指導教練，彼此已經很有默契，也非常熟悉狀態，蘇麗文也因為劉書宏一句話，拍戲當時特地南下台中，只為了拍4場戲，完全是情義相挺。指導劉書宏練打，蘇麗文觀察他其實很具潛力，「他滿有天賦的，如果讓我認真培養個5年，應該可以當選手」，還直說他是個被演戲耽誤的跆拳道人才。

蘇麗文私下還特別送了一套跆拳道服給劉書宏，直誇他手長腳長，非常適合學跆拳道，只要劉書宏願意學，很樂於哪天他來拜她為師都沒問題。《台灣X檔案》持續熱播，每周一至周五晚間8點在中視播出，晚間7點中天娛樂台也能收看。