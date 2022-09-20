日前台灣地震不斷，許多地方都傳出災情，尤其震央花蓮最為嚴重，雖然北部地區暫時平安，但震幅相當劇烈，連台北都相當有感，許多明星也紛紛在社群平台上關心大家或是報平安。在台北定居的港星余文樂昨（19日）在社群平台報平安，但同時也嘆道：「有家歸不得！」引來外界的關注。

40歲的港星余文樂與小7歲的台灣女模王棠云結婚4年，余文樂也隨著愛妻定居台北，一家四口和樂融融，目前育有一雙兒女，小倆口也時常在IG分享生活點滴。日前因為地震頻繁，許多大眾交通工具都停工檢查，余文樂位於14樓的豪宅電梯也壞了，讓他發文大嘆：「地震過後，電梯也壞了，有家歸不得！」

余文樂在IG發限時動態，因為家中電梯壞掉，而無法回家。(圖/余文樂 IG)

此外，余文樂還曬出1張牽著兒子走在街頭的半身照，從他發出的照片來看，地震生發的當下，當時他和兒子恰巧都在外面，而大樓電梯因地震無法搭乘，讓他與兒子只能先暫時待在外面，意外成為受災戶。

據了解，余文樂2018年砸了2.8億台幣，購入位於台北市中正區的「頂禾園」14樓，該豪宅坪數約230坪，還有6個車位，前年傳出他似乎有意願買下另一棟豪宅「潤泰敦峰」，該豪宅的入手價起碼也要1.8億元，他來台灣後經常賞房買房，希望能夠給家人一個舒適有品質的生活環境。