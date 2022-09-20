地檢署訪視永和警分局確認查賄工作執行及提前部署狀況。（警方提供／李奇叡新北傳真）

年底大選將近，為宣示啟動選舉查察賄選工作，新北地檢署檢察長毛有增於今率同主任檢察官洪三峯、賴建如等人，前往新北市永和警分局訪視查賄工作執行及提前部署狀況，永和警方也針對地區選情提出選舉工作重點報告及選情分析，展現嚴正查賄決心。

毛有增表示，新北地檢署為警方執法強而有力後盾，鼓勵永和分局同仁堅持立場，嚴查賄選、防制暴力介入選舉、杜絕賄選歪風；洪三峯、賴建如也在會中指導重點法令適用及實務查賄技巧，期許永和分局加強情資蒐報及偵查能量，維護選舉之公平性。

除新北地檢署，新北市警察局副局長劉崇智也到場陪同宣示，責請永和分局全力配合地檢察查察賄選，不容許任何不法勢力以暴力手段介入選舉。

永和分局分局長陳保安表示，永和分局將秉持行政中立以及嚴正執法態度，加強防制不法賄選、暴力介入及假訊息影響選舉等情事發生，並積極宣導鼓勵民眾勇於檢舉賄選，確切執行查賄，以達成維護治安及選舉公平性之重要任務。