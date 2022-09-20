阿蓮區崙港社區之前是養鴨的故鄉，今年以「農村古早味- 炕塗窯」為主題，辦理在地特色「鴨動員趣」活動，預計於9/24、10/8及10/23辦理3場次，活動內容除了划行鴨、滾竹球等社區特色活動外，還有園遊會及農村古早味- 炕塗窯，吸引民眾報名參加。

崙港社區理事長鄭文能表示，本次活動是由在地青年團隊精心策劃，包含親子滾竹球、美食園遊會、大地野餐、魚塭風情、划行鴨保齡球及趣味農具體驗，以及古早味塗窯鴨等美食，也是崙港首次辦理的大型盛會，歡迎民眾來崙港一起同樂，體驗崙港的風土文化。

高雄市政府農業局張清榮局長表示，崙港社區近年在農村再生資源的挹注下，將特色活動及遊程等軟體建設導入修復完成的古厝，也和在地鴨肉加工場合作研發鴨肉香腸、鴨胸等產品包裝，今年度再透過農再計畫改善內部空間，打造「鴨村瓦房直賣所」，做為餐飲及各種活動的辦理據點，期待民眾來崙參加「鴨動員趣」活動，港體驗農村社區的人文特色，也藉此體驗及回憶炕塗窯樂趣。

「鴨動員趣-炕塗窯」每窯收費2500元（可供6~10人），每場活動前20窯報名者可免費體驗各項遊戲，可透過崙港社區LINE官方帳號報名。