基隆市有將近20％的人口為65歲以上長者，而隨著老年人口增加，照顧高齡長者也成為候選人的重點之一，國民黨基隆市長候選人謝國樑就提出「老大人五夠讚」的5大樂齡友善政見，讓長者照護大升級。

謝國樑今（20）日在臉書提出5大樂齡友善政策，分別為「醫養結合一條龍，延長日照中心營業時間」、「中低收入戶長照費用全額補助100%」、「整合資源長照交通整合服務平台」、「銀幼逗陣商店提供老幼食衣住行服務」及「活化青年志工銀行注入青年力量」。

「對於照護長者的家庭來說，長者日照中心絕對是必要的存在！」謝國樑指出，目前基隆的日間照護中心以市立醫院附設護理之家、部立醫院附設日間照顧中心及委託私立單位的長期照顧服務機構為主，未來將規劃更多醫院，甚至與衛生所等單位結合，打造醫養一條龍的日照中心，並規劃將提高中低收入戶使用日照中心或居家服務者的補助費用，降低民眾負擔。

謝國樑提到，交通也是照顧長者的一大重點，未來將規劃將公車全面替換為低底盤公車，方便長者上下車，並打造銀髮與幼兒商場，打造更有活力、樂齡的生活環境

此外，謝國樑說，目前許多長者關懷服務，難以看見年輕人的身影，他因此也提出融入「老志工銀行」的機制，讓青年投入志工服務並累積時數，待年長後就能依累計的時數來換取各種不同的服務，除了能讓志工年輕化外，同時還能補足現有體系不足的問題，共同打造樂齡友善的城市，一起讓基隆變得更好！