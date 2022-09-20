中市員警施姓員警原任第五分局水湳派出所，曾在1個月內開出逾300張違停罰單，因考核不佳、執法常被投訴，今年5月間被調職，引發關注。他去年11月及今年3月間在臉書批評派出所紀姓所長，作為「跟垃圾一樣」；並對警察服裝規定以不雅言詞辱罵，批「趕快下台好嗎」等語。經紀姓所長提告，台中地檢署偵結，將施男依公然侮辱罪起訴。

據了解，施姓員警調至水湳派出所半年期間，常夜間到住戶騎樓開單，曾在1個月開出逾300張違停紅單，因考核不佳、執法常遭投訴，今年5月間被調至大甲分局，引發關注。

起訴書指出，施男常以暱稱「白嵐曉」經常在社群網站臉書發表言論，在水湳派出所任職時，因不滿紀姓所長的管理措施，去年11月16日在臉書發表「所以我就是說，這個所長所作所為跟垃圾一樣」，並標註紀姓所長姓名，點名就是講他。

施男今年3月12日又在臉書PO文「你跟我說冷的可以維持現在服裝（外套加長袖制服），熱的著長袖警便服？還特別當你標註主管可以自行統一決定給你看，一樣視而不見，不敢投票表決，異於常人」，並辱罵不雅之詞，要求「趕快下台好嗎？」

紀姓所長表示，施男在臉書發表對抗勤務及體制言論多達10多次，例如，員警制服換季是依警政署公布，權限措施都有相關規定，考量相關團體紀律，他向分局報告偵辦。

施男坦承發表相關言論，但否認公然侮辱，辯稱是針對紀的所作所為，會提到他的名字，因為是紀所做的。

檢察官認定，施男在網路上的言論已詆毀紀姓所長人格，依涉犯2次公然侮辱罪將他起訴。