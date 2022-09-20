許多早期的影視作品的男女主角，在許多人心中佔有難以超越，甚至無法取代的地位，可以說是一個時代的經典，有位鄉民昨（19日）就在PTT以「驚！以前的台灣女生好漂亮」為題發文，曬出一名氣質非凡女星的照片，表示完全被對方吸引，立刻引起議論。

有鄉民昨（19日）在PTT以「驚！以前的台灣女生好漂亮」為題發文，表示自己近期很喜歡看早期的電影，沒想到意外發現一位氣質非凡的女演員，立刻被對方深深吸引，也詢問所有人是否有以前台灣女生很漂亮的掛?接著曬出對方昔日劇照，立刻就被認出是知名女演員陳德容，年近半百的她，目前依舊維持凍齡美貌，加上保有纖細蠻腰的傲人身材，讓所有人驚艷不已。

網友表示被陳德容外貌及氣質所吸引。（PTT）

網友紛紛留言表示，「她年輕真的漂亮，還是天然的」、「放在現在也是美女」、「七年級以上都認識吧」、「陳德容真的很正，五官相當立體」、「以前能上電視真的不是開玩笑的」、「打趴現在一堆整形女」、「那年代的漂亮，就是真的漂亮」、「以前正的都是天生正，不像現在一堆人工美」。

陳德容曾演出《梅花烙》、《水雲間》、《一簾幽夢》等劇走紅，是瓊瑤御用女主角，更有著「玉女始祖」的封號，2019年和地產小開王贊策離婚，結束8年婚姻，她坦言是價值觀不同，加上聚少離多的緣故，復出螢光幕後，開設抖音帳號，把自己從9歲被星探發掘，到15歲演出首部電影《國中女生》及18歲拍了瓊瑤劇《梅花烙》等種種經歷，用影片方式呈現出來，並有感而發寫下：「一個普通女孩的近40年，很慶幸我一直堅定的做自己，也感謝生命裡每一份遇見和支援我的人」。