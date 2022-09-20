林耕仁競選總部跳脫過去傳統政治人物競總的僵硬、制式辦公室風格，改以簡約、活潑的方式，強調互動、開放、對話3大原則，提供飛鏢、射箭、籃球、毽子等遊戲器材。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部將於21日揭牌成立，20日先向市民「開箱」，林耕仁說，總部有別於以往傳統競選總部的制式風格，跳脫窠臼框架，以「互動」、「開放」、「對話」3大原則設計，剛好契合他提出的「舒適減壓」市政願景。

林耕仁表示，他的競選總部將在明天正式揭牌，今天先向市民「開箱」內部設置，他強調，「這個總部不屬於他個人、不屬於特定政黨或政治人物，而是屬於全體市民，每位民眾都能走進來，找到屬於自己的角落，放鬆舒壓，交換市政意見。」

林耕仁競選總部發言人徐維遠表示，競選總部跳脫過去傳統政治人物競總的僵硬、制式辦公室風格，改以簡約、活潑的方式，強調互動、開放、對話3大原則，提供飛鏢、射箭、籃球、毽子等遊戲器材，也有提供咖啡以及桌椅，供市民坐下來聊天提供意見。

另外還有血壓計、體脂機、血氧機可讓民眾自我檢測，希望無論是家長、孩童、年輕人、上班族、銀髮族，都能夠在這裡感到舒適，這也是林耕仁提出讓城市舒適減壓的目標。

此外，總部也是富含藝術氣息的藝廊。為了提升新竹城市美學，總部也吊掛3幅新竹知名畫家鄭玉禧的畫作，畫名為「高聳的山城」、「採橘的父女」、「葵花的生命」，分別代表步步高升、吉祥如意、蓬勃朝氣，增加總部的柔和氛圍。