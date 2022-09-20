一名人夫表示，在醫院照顧剛出生不久的女兒，老婆去上廁所的時候，他仔細一看發現女兒左眼濕濕黏黏的，讓他突然很擔心是不是感染了，立刻抱起女兒衝去找護理師，結果對方一看竟說「這是眼屎！」讓他當下尷尬到想找洞鑽進去，直呼「生女兒真的會變傻瓜」，貼文引起許多新手爸媽共鳴，認同這是爸爸的通病。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨公社》上發文說，大家沒事千萬不要生女兒，因為只要女兒奶嘴吃不習慣，就會忍不住馬上衝去買新的；尿布只要有一滴尿，就會立刻想要幫女兒換，趴在嬰兒床旁邊看女兒睡覺，一轉眼6小時就過去了。

該名男網友表示，以上這些事情就算了，當孩子的媽媽去上廁所，他發現女兒左邊眼睛有點濕濕黏黏的，當即擔心到不行，深怕是感染，匆忙將孩子抱去給護理師看看，結果5分鐘後，護理師尷尬地笑說「爸爸，那個是眼屎啊！」讓原PO當下糗到爆，直呼「生女兒真的會變傻瓜」。

貼文引起許多「女兒傻瓜」的共鳴，「女兒一有狀況就大驚小怪的，這是爸爸的通病」、「上輩子的情人必須小心呵護」、「正常啦！而且每個爸爸都覺得自己女兒是全嬰兒室最可愛的」。另有人妻開玩笑說，生了女兒以後，就像替自己找來了最強小三，前幾天地震發生，老公一把抱起女兒往外衝，獨留懷孕的她在房間，真的傻眼。