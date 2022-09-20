主持原轉會，蔡英文：建構原住民族史觀，促進各族群互相理解(總統府提供)

主持原轉會，蔡英文：建構原住民族史觀，促進各族群互相理解(總統府提供)

主持原轉會，蔡英文：建構原住民族史觀，促進各族群互相理解(總統府提供)

強震重創花東地區，蔡英文今天主持原轉會表示，目前救災、救援工作大致進行到一個段落，接下來是安置、重建的工作。執政團隊已前往了解原鄉需求以及可以協助的方向。原轉會5年來累積許多成果。透過原住民族主體的歷史觀點，開始爬梳、整理更多的歷史記憶。只有當各個族群都能彼此理解，臺灣這塊土地上的多元文化，才能夠共榮共存。

蔡英文總統今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第18次委員會議」表示，就在這幾天，台東跟花蓮地區發生多起地震，並陸續傳出災情。目前救災、救援工作已經大致進行到一個段落，接下來是安置、重建的工作。

她說，執政團隊同仁及民意代表，這幾天已前往現場勘災，了解原鄉部落和族人的需求以及可以協助的方向。原轉會有多位委員來自花東地區，希望委員們與家人都平安，也請協助注意族人們的狀況與需求，相互提醒接下來可能還會有餘震的狀況，大家務必要提高警覺，也希望透過中央地方共同來努力，讓族人的生活以及各項運作能早日回復正常。

蔡英文強調，揭露歷史真相、建構屬於原住民族的歷史觀點，並展開更多有意義的社會對話，就是原轉會應該要做的事情。2016年，她代表政府向族人道歉時曾經提到：「過去臺灣只有漢人史觀，只會用強勢族群的角度來書寫歷史」。只有發掘更完整的真相，誠懇的面對真相，才能夠實現真正的和解。

經過原轉會歷史小組與和解小組的共同努力，她說，這5年來，我們已經累積許多成果。透過原住民族主體的歷史觀點，開始爬梳、整理更多的歷史記憶，也希望讓原住民族的歷史記憶，可以真正讓所有臺灣人民理解，成為可以共同分享的歷史記憶。

和解小組今天在會中報告「原住民族重大歷史事件推動情形」，並分享各級政府和部落族人合作推動的「牡丹社事件再造歷史場域計畫」。她認為，建構原住民族史觀，能夠豐富臺灣的多元史觀，並且促進臺灣社會各族群的互相理解。只有當各個族群都能彼此理解，彼此體諒、彼此對話，臺灣這塊土地上的多元文化，才能夠共榮共存。