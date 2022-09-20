（數位發展部提供）

蔡政府新設立的數位發展部明年度預算編列211億元，立法院朝野黨團今協商數位部未來歸屬哪個委員會監督審查，國民黨及民眾黨認為符合協助產業發展方向，應放在經濟委員會；但民進黨及時代力量認為，先前數位部組織法審查時是由交通、司法聯席處理，加上數位部業務與NCC息息相關，因此認為應放在交通委員會。因朝野協商無共識，目前暫定交由23日院會表決處理。

立法院新會期即將開議，黨團將協商數位發展部歸屬哪個常設委員會主審，數位部長唐鳳日前出席由數位產業署主辦的2022「新現代五項科技運動會」時強調，要排在哪個委員會尊重立法院決定，「當然尊重立法院決定」。

面對數位部在立院的歸屬問題，立法院長游錫堃今召集朝野協商。國民黨立委李德維在會中表示，數位部成立後，相信國人都希望能提供國內經濟發展與建設有更多的協助與規劃。因此，比起「守」的資通安全，國民黨團認為應該放在更積極的推動經濟發展及產業整合，因此應當放在經濟委員會較適當。

民眾黨立委邱臣遠也指出，數位發展部的成立有2個重點，一是數位經濟產業發展，另一個是提升國家資通安全；但數位部成立後，業務與NCC及交通部有高度相關，因此為了讓數位部更有效率提供產業創新與轉型的動能，民眾黨團認為應該歸屬於經濟委員會負責審查。

民進黨團總召柯建銘表示，數位部無論放在哪個委員會，其實所有立委都可以審查，這個議題應當是沒有政治的衝突性。因此，回歸到數位部組織法來看，當時就是由交通委員會負責審查；況且，所有產業說到底其實都與經濟相關，若真要這樣說，是不是每個部會都該該由經濟委員會負責？

因此，柯建銘表示，既然數位部組織法已由交通委員會處理，在「法案跟著預算走」原則下，現在若要改成經濟委員會處理，實在沒必要。

民進黨立委羅致政也說，數位發展部的業務內容很多，經濟只是其中一部分；所謂的十大業務，真正與經濟相關的只有2、3項。另方面，目前經濟委員會審理的預算數其實相當大，反觀交通委員會主要就是交通部與NCC，若站在預算審查的角度而言，將數位部放在交通委員會，處理上相信會更有效率。

時代力量立委陳椒華也認為，數位部組織法當初審查時是由司法及交通委員會聯席處理，代表朝野對於數位部交給交通委員會審查是已經有初步共識。尤其，許多移撥到數位部的單位，當初都是由交通委員會負責，因此，由交通委員會審查最為適當。

對此，數位部長唐鳳則持開放態度表示，產業的數位轉型也是資安的一環，因此不管在哪個委員會，數位部都會秉持開放的精神，無論在任何委員會，只要是委員想垂詢的問題都會具體回答。

由於朝野未有共識，因此游錫堃最終裁示，有關數位部歸屬立院哪個委員會，就依議事慣例提報院會表決；但若表決前各黨團有共識，就遵照共識辦理即可。