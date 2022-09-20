新冠肺炎疫情已經進入後期，民眾生活步調轉趨正常，導致消費性電子產品包括個人電腦（PC）等需求大幅下降，值得注意的是，美國兩大電腦晶片製造商英特爾與超微，都承認PC的需求正在消退，且狀況比預期更糟，這也預告晶片類股前景不妙。

根據巴隆周刊（Barron's）報導，Berstein分析師Stacy Rasgon上周和英特爾、超微會面後，最新發布研究報告稱PC市場正在惡化。英特爾財務長David Zinsner向Stacy Rasgon表示，PC市場已進一步惡化，而且惡化程度比英特爾7月預估的年下滑10%還糟，Zinsner提到，由於大陸銷售疲軟和宏觀環境更加艱難，資料中心市場已經疲軟。

Stacy Rasgon也和超微企業伺服器部門主管Dan McNamara會面，Dan McNamara透露，當前PC環境一片混亂，來自客戶的展望比預期還弱，並警告當前PC市場又惡化約 15% ，惡化程度甚於該公司預估值。

近來半導體市況雜音頻傳，知名分析機構Malcolm Penn也將他對2022年半導體成長預測降至個位數，並警告2023年恐出現兩位數的下滑，預計全年將下降約22%。他更提到6月平均晶片售價已開始暴跌，包括IC平均售價從今年第二季度的高峰1.35美元下降到該季度末的1.105美元、跌幅達18.1%；至於邏輯、微晶片和模擬器件的平均售價，在今年第三季度下跌也只是時間問題。