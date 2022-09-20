國民黨桃園市長參選人張善政競選總部20日召開記者會，指出民進黨桃園市長參選人鄭運鵬先前稱推動國一橋下7個涵洞改善工程等政績是說謊、剽竊，重話痛批鄭是厚顏無恥騙選票。對此鄭運鵬回應，民意代表有貢獻，市民會有感受，過去他和張競選總部總幹事陳根德有過2次選舉經驗，就由他來承受陳的落選情緒，桃園的進步市民會給適當評價。

鄭運鵬說，相信市民心中會有一把尺，鄭文燦市長的團隊8年來為桃園帶來的建設、進步和突破的瓶頸，市民會給適當的評價，陳委員怎麼說尊重他。他也說，陳委員用了一些情緒性的形容詞，不過因為2次選舉他是連任的一方，認為在選舉過程總是會有一些情緒，每一個人帶著情緒來講話，對於就事論事比較沒有必要，但還是尊重他。

另外，針對農委會研究案張善政說將在21日開記者會說明，鄭運鵬則說，這個記者會早就該做了，他有很多個明天，可能有其他原因就取消了，希望他公開說明到底有哪一些複製貼上、哪一些是抄襲、哪一些是政府機關的他直接貼上來領錢，更希望朱立倫主席都已經幫張善政先生背書到這地步，建議他可以一起召開，不要用政治的語言跟訴訟的手段來迴避說明的義務。