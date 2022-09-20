台北詩歌節今年邁入第22屆，以「詩，全境擴散」為主題，從9月24日開跑，規畫創作演唱會、聲響詩實驗、詩人講座等活動，文化局表示，本屆焦點詩人邀請布農族重量級創作者卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端，今年也首次規畫讀詩馬拉松，10個小時不間斷的詩意接力，讓大家線上、線下同時感受詩的魅力。

文化局副局長陳譽馨表示，詩可以安定人心，台北詩歌節一直維持貼近社會脈動的風格，希望民眾體驗不同藝術家的創作活力，今年主題是「詩，全境擴散」，相信歷經疫情的這兩年，都會有特別感受，也藉活動傳遞正向力量，讓詩歌像飛散風中的種子，傳遞美好和力量給這座城市。

文化局表示，台北詩歌節從9月24日至10月9日，除了開幕詩演出、創作演唱會、詩人講座、讀詩馬拉松、聲響詩實驗和紀錄片播放等活動，並與各特色書店、網路書店合作主題書展，部份活動需事先索票，索票及入場方式請參見台北詩歌節官網。

文化局說明，本屆焦點詩人邀請到布農族重量級創作者卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（Bukun．Ismahasan．Islituan）擔任，卜袞長期致力於部落文化，實踐族語研究與文學創作，為現任台灣布農族語言協會理事長，透過在山林與部落生活經驗，談談詩如何成為他的靈魂圖騰。

文化局表示，今年首次規畫讀詩馬拉松，讓22位中、新生代的台港詩人，以藝文酒吧「小地方SEAMS」作為基地，帶來每人20分鐘的詩意接力，從下午2時到午夜24時，10個小時不間斷的聚會與不斷電的直播，也將結合網路詩籤活動，抽出屬於自己的心靈詩籤，為生活灌注詩力。

此外，今年將安排導演陳傳興的紀錄片《掬水月在手》，首度在台灣正式公開播映，片中娓娓道來中國古典詩詞家暨知名漢學家葉嘉瑩的傳奇人生，曾獲頒2020年金雞獎最佳紀錄／科教片。