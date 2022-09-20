在生活中如果遇到性騷擾，你會選擇當場反擊，還是會敢怒不敢言呢？作家王宏恩日前搭飛機時，目擊男乘客對左右乘客言語騷擾，「你可以貼在我身上喔，我結婚了沒關係」，女乘客非但沒有畏懼，超帥的處理方法更獲得許多網友好評，直呼「大快人心」。

王宏恩在個人粉專發文表示，某日搭飛機時，遇到一名身材魁梧的男子坐在座位正中間，而他的身體超出座位兩側，沒想到待左右乘客就定位後，他竟跟右邊靠走道的女乘客說：「我超過了，但是你可以貼在我身上喔！我結婚了沒關係」。

男子下一秒更直接轉頭，對坐在左邊靠窗，身材較為嬌小的男性乘客說，「你不要碰我！我不是gay！不想被X！」荒唐的行為讓人看傻眼。不過被騷擾的女乘客沒有選擇容忍，而是逕自起身往飛機前方走去。

原來，女乘客不堪受辱，直接找到機長痛訴隔壁乘客的惡劣行為讓她相當不舒服，機長更果斷通知兩名機場警察，在飛機起飛前，就將這位騷擾人的乘客直接拖下飛機。

貼文曝光後，近萬網友紛紛留言稱讚女乘客的勇敢行為，「這結局真是大快人心」、「行走避孕器欸，還想搭飛機？」、「某些直男真的值得一輩子單身」、「人家Gay也是有長眼睛的好嗎」、「水喔！竟然可以直接找機長投訴」。

不過也有人推測，這名身材魁武的男乘客可能是不想多花錢買兩個座位，想要藉此方法「被升等」到較大空間的位置，最後卻弄巧成拙，如果等到飛機起飛後男子才使出這種奇招，很有可能因此得逞。

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