34歲的小維（化名）因為右小腿腫脹且外側有一個慢性傷口，後來到義大醫院就診，經診斷是因為遺傳引起年輕型慢性靜脈疾病，長期發炎引起靜脈高壓。經過超顯微靜脈吻合術的治療，讓他的小腿肚消腫達到10公分，小維開心表示，終於可以穿同一雙鞋子了。

小維是一名科技新貴，平常工作的興趣就是騎著機車到處看動漫展，每次騎車都因為腳部酸、痛、脹而需要中途多次停下休息，才能再上路。小維右小腿腫脹且外側有一個時好、時壞的慢性傷口，讓他非常困擾。

小維後來輾轉找到張醫師求診，醫師診斷後說，這是因為遺傳引起年輕型慢性靜脈疾病，長期的靜脈慢性發炎引起的靜脈高壓，使得血液因為靜脈瓣膜失能而無法回流外，並導致局部淋巴系統纖維化造成淋巴液回流受阻，慢性靜脈疾病分期為第五級（CEAP：C5）。

經過超顯微靜脈吻合術的幫忙，傷口在兩周內不再滲液，癒合小腿肚的消腫達到10公分。義大癌治療醫院整形外科主任張智豪表示，慢性靜脈疾病為棘手問題，其發生原因有遺傳，長期站立或勞動，尤其年輕男性大部分為遺傳造成，容易因慢性靜脈疾病引起的靜脈高壓而造成小腿皮膚長期發炎的色素沈澱，產生像穿著黑襪子的現象。

此疾病會令患者在夜間睡覺時易有發炎引起的搔癢感，產生不寧腿症候群而產生睡眠障礙，到末期產生難治癒的困難傷口，嚴重影響工作與生活品質。此疾病在早期表現除了靜脈區張外，容易發生於深層靜脈，甚至為表面皮膚，觀察不出靜脈曲張情形，於早期C0至C1不易診斷。

醫師表示，利用超顯微淋巴管靜脈吻合術，將淋巴管嫁接於還有正常瓣膜的靜脈幫助引流淋巴液，可有效地控制淋巴漏狀態，使傷口環境不再滲溼，令傷口乾燥，淋巴循環恢復正常，病人皮膚發炎問題可達到大幅緩解。