前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司127億元，被判刑27年確定，已入監服刑，但台北地檢署查出，鄧曾隱匿關係人交易使自己能輾轉以低價取得信義區D1土地，去年再被依違反《保險法》等罪追加起訴，目前全案在法院審理中，北檢今再度發動偵查行動，指揮調查局兵分7路搜索，約談時任幸福人壽協理潘善建及鑑價人等5人。

檢方調查，鄧文聰掏空幸福人壽資產，以贓款購買北市信義計畫區D1、D3部分土地，及高雄「八五大樓」君鴻酒店的不良債權。鄧文聰於2008年5月至2010年10月間，透過自己所設海外紙上公司英屬維京群島「MERCURIC」公司，要向瑞士百達（PICTET）銀行質借，並以有數千萬美元資產的幸福人壽為擔保，質借5900萬美元（折合台幣17億7千多萬元），購買D3土地。

幸福人壽另於2007年8月22日以3億6445萬元，買進面積僅502平方公尺（151.855坪）的北市信義區D1土地，同年9月取得D1土地所有權，金管會2009年12月15日命令幸福人壽應於3個月內積極開發土地或予以處分，但幸福人壽未處理，而被裁處罰鍰180萬元，並遭限期半年內處分D1土地。

鄧文聰虛構D1土地當時的市場行情僅約280萬元至305萬元，再透過其私人實際出資並控制的「富翔開發國際有限公司」，以低於行情的5億1000萬元（約每坪336萬元），輾轉取得幸福人壽的D1土地所有權，涉違反《保險法》特別背信罪。