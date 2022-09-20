法國鬼才導演弗洛里安澤勒新片《愛．子》邀來奧斯卡影帝安東尼霍普金斯再度回鍋合作，更找來休傑克曼、蘿拉鄧恩與凡妮莎寇比等演技派巨星一同飆戲，該片剛入選威尼斯影展正式競賽單元，也在多倫多影展星光首映單元首映，大獲觀眾及影評的讚賞。導演弗洛里安澤勒透露，劇本是他於2020年疫情封城期間所完成，這部電影也將會是三部曲計劃中的第二部。

《愛．子》改編自弗洛里安澤勒創作的同名舞台劇，由休傑克曼飾演一名深受親子關係所困擾的父親，在與新任妻子凡妮莎寇比展開新生活時，被與前妻蘿拉鄧恩所生的抑鬱叛逆兒子尼可拉斯所打斷。正值青春期的尼可拉斯，為著自身與周圍環境的認同與歸屬感到煩惱痛苦，而身為人父的休傑克曼必須重新學習如何與兒子相處，並且面對他自己過去童年的陰影和創傷。

導演談到休傑克曼在片中的表現，他表示從短短的15分鐘視訊試鏡中就知道，休傑克曼會是父親這個角色的完美人選，不僅表現得非常自在，同時又展現出真誠與魅力。休傑克曼也坦承：「這真的是我有史以來第一次向電影導演毛遂自薦，我從來沒有在我的演員生涯中做過這樣的事。當得知這部舞台劇將被改編成電影，主角身為一名父親，同時也扮演兒子的角色，我就知道我一定要得到演出的機會，並且馬上寄了一封e-mail給弗洛里安。」

該片於威尼斯影展首映後，外媒指出這有可能是休傑克曼至今最出色的演出，從他的眼睛中就可以感受到身為父親的困擾與痛苦，內斂的演技獲得滿堂彩。除了幕前的超強陣容之外，導演弗洛里安澤勒也首次與漢斯季默合作，這也是這位好萊塢配樂大師於職業生涯中罕見地為劇情片編曲，為電影提供更多的戲劇張力。電影將在11月11日到13日推出搶先口碑場，18日正式在台上映。台灣觀眾也將有機會於上映前在金馬影展一睹為快。