基隆市忠三橋改建工程完工，今日舉行通車儀式。（陳彩玲攝）

基隆市忠二、三橋主梁明顯裂開變形具危險性，市府去年緊急封閉改建，忠三橋率先完工於20日通車。基隆市長林右昌表示，忠二橋預計10月中旬開放，市中心將恢復正常通行，未來仁愛橋、31號橋也會陸續改建。

忠二、忠三橋改建工期原定至今年11月初，其中忠三橋履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今日舉行通車儀式。林右昌與立委蔡適應、仁愛區市議員童子瑋、鄭文婷、莊榮欽、張芳麗等人，共同拿下交通錐連桿，開放車輛通行。

林右昌指出，市府原計畫先改建仁愛橋，經工務處巡檢發現，忠二、忠三橋墩、橋柱損害嚴重，當時考量交通安全，立即下令封橋，並向中央爭取經費，啟動規畫設計及工程，更成立社群軟體群組，即時反映施工狀況與民意，減少溝通落差。

林右昌說，市中心區如基隆交通的心臟，忠二、忠三橋開通就像在心臟裝上支架，未來交通將更流暢。他提及，忠三橋改建提前近1個半月完工，忠二橋預計10月中旬開通，市府後續也規畫改建幾座市中心區老舊橋樑，包括仁愛橋、31號橋。

工務處表示，忠二、忠三橋位於仁愛市場與崁仔頂漁市，是基隆市鬧區重要橋梁，去年巡檢發現橋樑有鋼筋裸露鏽蝕、混凝土剝落、鋼筋保護層不足等狀況，為維護市民通行安全立即封閉，除改建也同步完成中華電信、中油、瓦斯、自來水管等遷移工作。

此外，工務處指出，為讓當地居民了解工程現況，市府於施工期間成立LINE即時通報群組，工務處、警察局每日固定回報進度，並由民代傳達當地民眾意見，建立迅速的溝通模式及管道，每月也針對交通維持計畫進行滾動式調整，讓工程衝擊降到最低。