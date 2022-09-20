農家長女出身的民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日舉辦農村體驗活動，她承諾，未來會繼續讓新竹的茶花、荔枝和其他新興農業都能在新竹市蓬勃茁壯，也會努力讓市民吃到新竹在地產物，還要透過故事行銷，將農業與觀光產業結合，讓國民知道新竹還有怡人的農村面貌。

沈慧虹說，今天特別邀請市議員曾資程、鄭美娟、施乃如，議員參選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜共同參加農村體驗活動，期許大家一同貼近在地的聲音，如此將會更懂的如何為新竹做事。

她表示，在大眾的普遍印象中，新竹是台灣科技重鎮，但其實新竹市也有農漁牧產業，像香山區或東區的千甲都有水田產稻米，還有花卉、荔枝。

過去市府都與農會合作辦理荔枝節、茶花季來行銷特產，也行銷推廣「好香米」這個新竹市稻米品牌，協助農業發展，更投入近1.3億元，補助農民購買農機具，補助65歲以上領有老農津貼的農民，農保、健保的自付款。

農家長女沈慧虹今天一聲令下，議員們穿上輕便服飾一字排開下田，每個人間隔3公尺，大夥一起彎腰種菜，把小菜苗埋進泥土，又到雞鴨寮補充飼料，撿起剛產下的新鮮雞鴨蛋。

再到水田中央身手俐落的「挲草」，身手矯健俐落，讓農園主人呂正祥也比讚。沈慧虹親自解釋「挲草」就是以人工拔除秧苗周邊的雜草，不讓雜草妨害作物生長，但為了不傷害秧苗，只能以人力彎腰一一拔除，是件非常辛勞的農務工作，也代表很忙碌的意思，沈慧虹也分享，兒時也經常跟父母下田挲草。

她說，自己是農家出身的孩子，農民的辛苦、看天吃飯她最了解，所以一定會盡力照顧農民需求。

未來絕對會繼續照顧農業，她並承諾，會繼續讓新竹的茶花、荔枝和其他新興農業都能在新竹市蓬勃茁壯，也會努力讓市民吃到新竹在地產物，還要透過故事行銷，將農業與觀光產業結合，讓國民知道新竹還有怡人的農村面貌。