連鎖餐飲集團六角(2732)旗下餐食子公司王座在疫情衝擊下持續調整體質，2022年上半年虧損收斂至近3年同期低點，前8月營收年增達29.61％，且7、8月均實現獲利。公司樂觀看待下半年營運展望持續正向，全年營收有望上看9億元，並力拚營運轉虧為盈。

王座目前實收資本額1.7億元，六角持股約74％，目前旗下品牌門市達60家，包括台灣50家、香港8家及美國2家。其中，「銀座杏子豬排」台灣24家，「段純貞牛肉麵」台灣13家、香港5家及美國2家，「京都勝牛」台灣8家、香港3家，及「大阪王將」台灣5家。

王座在疫情期間積極優化內部營運、對門市進行汰弱留強。2022年上半年合併營收3.87億元、年增7.8％，雖因餐飲業受疫情影響較大，稅後仍虧損0.29億元、但虧損年減達41.35％，每股虧損1.72元，虧損幅度收斂至近3年低點，營運已見好轉。

受惠疫情趨穩及暑期旺季加持，王座8月自結合併營收0.92億元，雖月減0.23％、但年增達58.87％。累計前8月合併營收5.72億元、年增達29.61％。王座總經理林子恒透露，王座7、8月營運已實現獲利，9月迄今營運狀況亦維持不錯水準。

其中，「段純貞牛肉麵」積極拓展海外市場，在香港及美國已分別開出5家及2家，上半年海外市場營收年增達1.7倍，目前正籌備進軍加拿大及英國市場，目標年底前海外門市拓增至10家，看好「段純貞牛肉麵」下半年海外營收可望年增達2倍。

至於台灣方面，隨著門市體質調整大致完成，且多數門市折舊已攤提完畢，下半年營運展望持續正向、目標維持穩健獲利。整體而言，王座今年營收有望年增逾2成、上看9億元，且整體營運有望轉虧為盈。