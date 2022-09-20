2022年Netflix熱播韓劇《非常律師禹英禑》以新面貌的律政劇掀起全球追劇熱潮，話題性與網路聲量在韓國創下不俗的佳績，也捧紅了劇中的一眾演員。包括飾演禹英禑的朴恩斌，以及飾演李濬浩的姜泰伍等。該劇日前已爆出將開拍第2季的消息，然而1994年的姜泰伍卻面臨在人氣竄升的當下入伍的窘境，讓粉絲相當不捨。

姜泰伍曾出演過《某一天滅亡來到我家門前》、《Run On》、《因為初戀是第一次》等多部電視劇，一直反響平平。直到今(2022)年才以《非常律師禹英禑》中的李濬浩一角而進入人們的視野，劇中暖心照顧禹英禑的舉動，也產生許多名場面在韓網瘋傳，還因此獲得「國民失落男」的稱號。

不過屆齡役期的他，也需進入軍隊服役長達2年的時光，令粉絲相當不捨。今(20)日中午，姜泰伍頂著一顆平頭，在新兵教育營外接受簡短的訪問。在看見現場粉絲前來送行，他感動直言「感謝那些來到這裡的人們，雖然現在不得不中斷，但之後會做好充足的準備，以更成熟的形象回來，所以請粉絲稍微耐心等待。」

姜泰伍入伍前身價水漲船高，收到不少廣告、雜誌拍攝等行程邀約，而且還有一部講述平凡女性在二手交易網站網購後，被捲入是非的電影《Target目標》等待上映。相信即便是漫長的軍白期，粉絲們也能在螢幕前欣賞不同面貌的姜泰伍直到他退伍後展現更多非凡的魅力。