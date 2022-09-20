花東地區18日遭逢6.8強震，總統蔡英文當晚視察中央災害應變中心「念完稿就走」，挨批冷血。對此，中廣董事長趙少康今(20)日提及，2009年莫拉克颱風來襲，時任行政院秘書長薛香川加班結束，陪岳父吃飯慶祝父親節遭綠營圍剿，當時蔡英文說氣到想砸電視，「請問蔡英文這次面對天災卻仍在跑選舉的執政態度，妳又該砸什麼？以同樣標準檢視蔡政府，妳連總統都該辭了！」

趙少康20日在臉書提及台北市議員侯漢廷整理出地震過後，兩任政府執政的對照時間軸。同樣是規模6以上的大地震，馬政府發生在凌晨、蔡政府則發生在白天；在地震80分鐘後，時任馬政府行政院長的張善政已向總統報告地震現況及處置規劃，反觀蔡英文還在南投跑選舉。

此外，災害發生2小時，馬英九就抵達災害應變中心，蔡英文5個小時後才開了一場唸完稿就走人、毫不關心地方狀況的象徵性災防會議，趙少康痛批「根本只是為了去而去的作秀行程」。而馬英九在6小時內就趕赴現場，蔡英文至今卻不知道上哪去，趙說難怪民眾會認為蔡英文是「選舉才會出現的讀稿機」。

針對蔡英文事後道歉，趙少康痛批「有什麼用？」他說沒有做事道再多歉也於事無補，民進黨的現實、怠惰、懶散、推卸責任，就是刻在骨子裡的黨性。同樣是天災，2010年凡那比颱風讓高雄多處淹水，陳菊還在官邸睡覺事後道歉；2018年全台多處大淹水，時任副總統陳建仁跑去金門三天兩夜之旅，全程大陣仗維安，還不是事後道歉？每次都懶散完道個歉，就要全民買單，這樣的執政未免太過簡單了吧？當全民都是傻子嗎？

趙少康提及，當年國民黨兢兢業業的執政，薛香川加班結束不過晚上陪岳父吃頓飯就被綠營圍剿，蔡英文還說「氣到想砸電視」，最終薛香川為此請辭。「請問蔡英文這次面對天災卻仍在跑選舉的執政態度，妳又該砸什麼？以同樣標準檢視蔡政府，妳連總統都該辭了！」

最後，趙少康表示，一場地震不只看出蔡英文一心只在選舉的荒謬執政，更透過桃園八德國民運動中心，戳破鄭文燦選前想收割政績，結果17小時就破功的假象，更藉此讓人看見國民黨桃園市長參選人張善政過去在地震發生時的應變效率與負責任的態度。「我要問，凌晨發生地震不過80分鐘，就能向總統報告地震狀況與處置規劃，蔡政府有幾人能夠？」他說既然民進黨、蔡政府已經無心施政，年底的選舉就讓他們全數下架，讓真正有責任心的人上場服務民眾吧！