中華民國全國商業總會理事長許舒博今透露，中央疫情指揮中心指揮官王必勝剛打給他說，開放國門這2天就會做了，為此他呼籲商總的各界盡快做準備。對此，王必勝下午澄清，這兩天正在密集討論，還沒有任何決議，邊境應該是10月以後才會開放。

許舒博今表示，夏季電價只要有誘因且提出好的配套，企業界會配合調整，比電價更重要的是政府應盡快開放國門恢復國內商機，讓台灣老百姓盡快恢復正常經濟生活。他也在致詞中透露，王必勝剛打給他說，開放國門這2天就會做了。

王必勝否認這2天開國門一說，他表示許理事長由和他聯絡，關心邊境議題，他最新的說法是這2天都有密集討論，還沒有任何的決議，沒說這兩天就要做什麼，還在研議中。

對於邊境開放的重點，王必勝表示，內容、時程都和疫情息息相關，另一方面是觀察疫情，看什麼時候到高點，這都沒有改變過，邊境應該是到10月才會開放。