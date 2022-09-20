法國導演范亞皮漢尼（Vanya Peirani Vignes）執導處女作《拆彈倒數30分鐘》，以奧斯卡最佳影片《危機倒數》與法國小說《沒有出口》（Huis Clos）為創作理念，並加入自己的獨特想法，運用家人、拆彈專家和警察幾位簡單角色，和單一地點地下停車場，營造出幽閉恐懼症的感覺和囚禁意念，主角們無法逃避，必須面對自己的恐懼和秘密，加遽觀影者的心理壓力。

女主角需要十分堅毅與專業的形象，導演立刻鎖定諾拉艾妮詹德，因為十分喜歡諾拉在《活屍大軍》中的演出。諾拉看完劇本馬上同意出演，還開玩笑地對導演說：「只把我關在車內，不讓我殺殭屍或殺壞人，會不會大才小用！」《終極殺陣》系列資深男星愛德華蒙多特經紀公司在接到劇本後，也立刻推薦旗下藝人甄選警察與檢察官，讓很想演出的愛德華相當吃味，更問經紀公司「難道沒有適合我的角色嗎」，公司表示「有個符合您的角色，但他要被關在後車廂長達30分鐘，怕您不願意」，愛德華思考許久回應：「拍攝《終極殺陣》車裡來火裡去都沒在怕，更何況只是被關在後車廂，趕快幫我接這角色！」導演得知相當開心愛德華願意捨身塞車廂，立刻簽下合約，且幫這角色多加戲份。

《拆彈倒數30分鐘》日前在英國曼徹斯特Grimmfest電影節首映，驚豔全場。緊張的節奏和挑釁的氣氛，榮獲最佳導演殊榮。電影節官方更發表專文肯定：「這部電影將密閉驚悚概念提升到全新層次；精心構建的高壓環境，主角們與時間賽跑，不斷升級的幽閉恐懼。在刺激情節之餘更討論家庭、友誼和妥協的議題，並提出尖銳的政治抨擊，觀眾看完保證大呼過癮！」

該片講述在巴黎的某停車場，索妮雅和兒女被困在車裡，她發現車底被安裝感應炸彈，若未在時間內拆除，炸彈將會炸毀整棟大樓。索妮雅是拆彈專家，剛從烏克蘭執行任務回來，雖然已經習慣面對任何險峻，但危及至親性命，仍令她擔心不已。前來救援的同事，必須在30分鐘內拆除炸彈，車外焦急如焚，車內膽戰心驚，所有人能否平安逃過劫難。將於本周五（23日）在台上映。