七月份，俄軍攻佔利西昌斯克(Lysychansk)後，莫斯科宣布「在盧甘斯克取得勝利」，然而僅過2個月，俄羅斯不再完全控制盧甘斯克，因為烏克蘭反攻部隊重新奪回了利西昌斯克以西的比洛霍里夫卡村(Bilohorivka)，雖然村子不大，卻是象徵性的勝利，表示俄軍在頓巴斯的控制力度已經衰弱。

今年5月起，俄軍與車臣部隊持續以重砲轟擊北頓內次克(Sievierodonetsk)、利西昌斯克(Lysychansk)，希望奪下這2座城市，證明盧甘斯克州全境皆在俄羅斯掌握之下，就可以發起公投獨立或是併入俄國。經過2個月的血戰，北頓內次克完全被毀，烏軍在7月初主動撤出利西昌斯克。

雖然在明面上，莫斯科的作戰意圖達成，但是卻已無力再發動再一步的攻勢；如今，烏克蘭發起哈爾科夫反擊，幾乎奪回所有俄國所佔的哈爾科夫州，並且朝盧甘斯克推進。

Latest ISW update: Ukrainian forces are likely continuing limited and localized offensive operations across the #Oskil River and along the Lyman-Yampil-Bilohorivka line pic.twitter.com/TJ4k3ekQFK — KT "Special NATO Intelligence Operation" (@KremlinTrolls) September 20, 2022

盧甘斯克的州長海岱(Serhiy Hayday)在 Telegram 上宣布，烏克蘭反攻部隊現在「完全控制」比洛霍里夫卡，這是在一場相當激烈的反攻中換來的，正進一步推進。

他說：「這裡是利西昌斯克的郊區。很快，我們就會把這些壞蛋清掃出去。 一步一步，我們必將把我們的土地，從入侵者手中解放出來。」