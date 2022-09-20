媒體民調民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，領先國民黨參選人張善政5個百分點，張善政今天質疑那份民調的可信度，對此鄭運鵬說，每個媒體做得民調都值得尊重，共同的趨勢就是他不但拉近甚至也有超前，也表示努力有獲得市民朋友們的認同，他將延續鄭文燦市長2任8年成績，讓桃園進步與持續運轉。

鄭運鵬說，他一再強調，參選的基本盤是中央跟鄭文燦市長的滿意度，鄭文燦滿意度非常高，要用成績來讓市民做投票上面的選擇跟改變，他會一步一步慢慢來，如何突破政黨政治的高牆，要用成績用市民的幸福感改變投票的傾向，對鄭市長的滿意度，維持在高檔，會是他勝選最大的動力跟助力基礎。

但媒體民調也顯示鄭文燦滿意度只有4成3會轉移到鄭運鵬身上，鄭運鵬對此表示，滿意度的數字基礎跟投票總是會有一些落差，但是市民相信鄭文燦市長8年帶來的改變，會有很大一部分的人希望能延續桃園進步跟運轉的方向，這一點相信他跟鄭文燦市長一起解決很多市政上的問題，跟中央溝通也跟地方一起努力整合各方意見，以所有參選人成績來看，當然由他來承接鄭文燦市長兩任8年的好成績是最恰當的，相信大部份的市民會做價值上的判斷，而不是政黨上的判斷。