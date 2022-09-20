美國總統拜登近日再度承諾，若中國武力犯台，美國將協防。美媒報導評論，美國公開支持台灣的熱情反映對中國的「新鷹派共識」，美中關係多年來持續惡化，未來可能更糟。

美國總統拜登18日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣？拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）」。

主持人再三確認，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」

美國新聞網站VOX報導，這至少是拜登任內第4次打破美國長期以來的「戰略模糊」政策，就北京宣稱有主權的民主台灣提出承諾，也是明確地表達華府如何以「新鷹派現實」看待中國。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台海周邊軍事演習予以回應，讓世人對中共挑釁的軍國主義印象深刻。

美國國會兩黨皆支持裴洛西訪台，即使有專家認為相關時機升高美中情勢，不過，公開支持台灣的熱情反映了美國對中國的「新鷹派共識」。

許多觀察家認為拜登對中國採取的路線，很像前任美國總統川普。

美國兩黨政治對各項政策幾乎都很分歧，唯獨對中國議題有共識。塔弗茲大學（Tufts University）國際政治學教授德雷茲納 （Daniel Drezner）把2019年比喻為「新紅色恐慌」（New Red Scare），也就是「中國構成生存的威脅，不僅在經濟、政治和軍事，還包括意識形態」。

「紅色恐慌」（Red Scare）是美國歷史上興起的反共潮流，第一波發生在1917年至1920年間、俄國十月革命爆發後；第二波始於第二次世界大戰後、1950年代初麥卡錫主義（McCarthyism）盛行之際，反共思潮後來影響了美國許多政策。

面對中國日益增強的侵略性，美軍去年對太平洋防禦投入71億美元，比拜登要求的多了約20億美元；為對抗中國在科技及生產的主導性，拜登政府主張復興美國的產業政策。

鷹派的聲音崛起，儘管有些學者反對，不希望引起新冷戰，但兩黨的共識認為中國的政策傷害了美國經濟、威脅美國在亞洲的主導地位。儘管這些都不是新議題，近年的美國總統皆認知亞洲是美國外交政策的重要舞台。

過去10年，美國對中國政策有大轉變，從歐巴馬政府「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策，在亞太優先的前提下仍給予和中國交往的空間；接著川普政府強調民族主義和激進主義，打美中貿易戰、提高進口關稅等，這是美國冷戰結束以來首次公開揭示「對抗強權」；現在拜登政府提出一系列反中政策，美國進入「強權競爭」（Great Power Competition）的時代。

報導指出，2022年民主黨的亞洲政策與共和黨的政策很相似，只是少了煽動性的論述，並為合作預留空間，而兩黨都主張對中國採強硬態度，且「現在」就要強硬。

拜登政府把美中關係緊張以及國會兩黨的鷹派態度都歸咎於中國。美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）說，中國對裴洛西訪台反應過度，並切斷了所有對話，包括氣候變遷議題，「他們弄巧成拙、也不符合世界的利益」。

不過，蘭德公司政治學家馬扎爾（Michael Mazarr）提出警語，美國更加傾向鷹派抗中的同時，要想清楚如何從這樣的關係獲利，並保護最重要的利益。