新北市蘆洲區環堤大道18日凌晨有大批屁孩們把河堤當作賽車場，嚴重干擾行經車輛及民眾，網友將玩車影片上傳臉書，只見這群屁孩不僅沒戴安全帽，甚至有人「躺著騎車」，影片曝光後立刻引發熱議；蘆洲警方表示，當時獲報抵達現場時，多輛機車已從該處駛出往三重方向駛離，目前已鎖定飆車的6台機車車號，將全數開單告發，並依公共危險罪函送偵辦。

蘆洲屁孩將河堤當賽車場。（翻攝臉書爆料公社(官方粉專專屬)）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，「三重屁孩日常，把河堤當作賽車場」，並附上一段現場影片，只見畫面中有多輛機車聚眾在一處河堤旁的道路飆車，周遭也聚集不少群眾圍觀，其中騎機車競速的騎士皆未戴安全帽，更有騎士用躺臥的方式行駛，目無法紀的行徑十分囂張。

網友將玩車影片上傳臉書，只見這群屁孩不僅沒戴安全帽，甚至有人「躺著騎車」，影片曝光後立刻引發熱議。（翻攝臉書爆料公社(官方粉專專屬)）

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「以前的小屁孩在這邊飆車現在都變老屁孩了，迪奧50改裝車跑100多，前面還改裝水冷，尬名流100」、「這麼慢？笑死，隨便來個阿勞都比你們快」、「想起以前假日二重疏洪道的盛況」、「20年前比這更大場」、「傳說中的50CC能跑160KM/H改裝車怎麼沒有重出江湖」。

蘆洲警分局表示，這起道路競速的公共危險案發生在18日凌晨2時4分，警方獲報在蘆洲區環堤大道410號處，有多輛機車聚集，立刻集結集賢、三民、蘆洲、延平所等警力前往處理，部過警方抵達現場後，該處已有多輛機車駛出，並往三重方向駛離。

警方從後方驅趕飆車群眾離開後，隨即調閱監視錄影器持續調查，發現有6台機車有競速、未戴安全帽、危險駕駛、逆向行駛等違規事實，違規騎士皆為成年人，針對此警方將全數告發，處3萬元以上9萬元以下罰鍰、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月，並依公共危險罪函送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局強調，警方絕不容許任何人以任何方式危害他人的用路權益，將以強悍的公權力打擊不法違規情事者，讓民眾有安居樂業的環境。