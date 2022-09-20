台灣女子職業高爾夫巡迴賽經歷泰國的海外賽事和法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽之後，本周比賽移師彰化，21日至23日在美麗的台豐高爾夫俱樂部舉行2022台灣女子職業高爾夫巡迴賽建大輪胎盃，今年賽事適逢冠名贊助商建大工業成立60週年紀念，意義格外不凡，共有60位職業女將與18位業餘好手，共 78人競逐本屆賽事冠軍，比賽總獎金300萬元，冠軍可得54萬元。

建大工業董事長楊啟仁今天在賽前記者會上指出，過去一周全台各地都感受不同程度的天搖地動，他特別對花東地區因為地震受到影響的同胞表示關切，也對政府救災的措施表示關切和支持，希望天佑台灣。楊啟仁指出，2022年是建大輪胎自創辨人楊金豹先生於1962成立之後的第60個年頭。歷經諸多的挑戰，斬過不少的荊棘，在全球同事們共同努力之下，我們本著誠信，品質，服務，創新的最高經營原則，穩定成長，續創佳績。

他強調，建大一直戮力於品牌形象的建立，在國際知名賽事上屢有贊助，讓KENDA的logo 在電視機前經常露出。其中2003年贊助的美國年輕高爾夫球選手Ben Curtis 一舉拿下英國公開賽冠軍更是精典之作。另外，建大公司長期贊助的台灣好手龔怡萍和盧䁱睛，數度代表台灣征戰國際賽事，為國爭光。同樣的，建大的高爾夫球車輪胎，Hole-N-1 及Pro Tour 也是世界冠軍，在全球的市佔率高達80%。

2013年在台灣女子職業高爾夫協會的努力下，TLPGA正式加入世界積分組織，使參加台巡賽的選手能獲得世界積分，讓台巡賽在國際上更具曝光度。建大響應協會的努力，第一次冠名贊助，希望能藉由舉辦更多比賽，來吸引國外選手到台灣同台競技，互相切磋，增加球賽的精彩度，也提供台灣球員和外國選手比賽的經驗，提高水平，讓台巡賽成為台灣選手邁向國際舞台的重要踏板。當時另一部分是慶祝建大工業成立五十週年，時光飛逝，一轉眼十年過去，今年已經要慶祝六十週年，一甲子的歲月是很重要的里程碑。這十年來除了2020年因為新冠肺炎的影響而停辦比賽，今年已經是建大第九度冠名贊助台巡賽。

楊啟仁指出，今年疫情已看到一線曙光，期待未來不久就能完全解封。他很高興今年比賽有三位外籍球員投入，除了紐西蘭籍高雄妹洪玉霖前來衛冕，還有泰國選手喬雷達和日本業餘選手佐佐木郁乃投入賽事。

本屆賽事參賽女將有多位是今年首勝開張的好手，像在大聯大女子高爾夫公開賽和京懋慈善盃女子公開賽兩度奪冠的李欣，南寳TLPGA傳承賽的曾楨，洋房&山溪地真善美傳承賽的王莉甯，和上週法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽的職業新人林怡潓，都想在建大輪胎盃複製冠軍經驗。

已拿兩勝暫居獎金排名第一的李欣，爭冠經驗可以繼續累積，不過也得和衛冕的洪玉霖正面對決。去年在建大輪胎盃經歷七次延長加賽洪玉霖才靠著21呎長推進洞險勝陳萱。今天她在記者會上代表參賽選手向建大工業在疫情期間持續舉辦比賽，支持選手表示感謝，也盛讚台豐球場以最佳的場地狀況讓選手有最美的舞台表現長期訓練的成果。

TLPGA理事長劉依貞表示，今年欣逢建大工業成立60週年，歷經一甲子淬鍊，建大Kenda品牌如今享譽全球，可說是台灣之光。建大深耕運動產業，也長期支持國際優秀潛力選手，我非常感恩楊瑞祥董事長大哥、楊銀明總裁及楊啟仁董事長，從2014年起支持台灣加入世界積分組織的理念，而持續舉辦建大輪胎盃至今，孕育出多位冠軍選手。

台灣女子高爾夫運動從台灣傳奇涂阿玉選手，早期在日巡的台灣旋風，雅妮站上世界球后，到現今多位台灣選手成功站上美日巡賽舞台，期待在台巡賽的規畫下，持續能有更多新秀嶄露頭角，站上國際舞台。