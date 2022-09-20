大S(徐熙媛)近年鮮少幕前作品，3月和「國民姊夫」具俊曄再婚後，相較於老公仍活躍演藝事業，她則是行事相當低調，不過今(20ㄖ)她無預警釋出拍攝的保養品廣告，絕美狀態讓網友都驚喜不已。

大S今在社群釋出2分多鐘的保養品廣告，她以美容大王身分表示，女生要保持美麗的秘訣是「不要放過自己」，而她也因為疫情的關係，生活變得比較簡單，希望透過這一次跟大家見面，可以把平凡的正能量傳遞給大家。

大S新廣告狀態絕美。(圖／取自大小S全球後援會臉書)

大S替保養品拍攝新廣告。(圖／太平傳播提供)

而久違沒公開露面的大S，不僅保持絕美狀態，皮膚白皙緊緻無瑕疵，體態也完全沒走樣，少女感十足，完全看不出歲月痕跡，讓粉絲看了都驚呼連連，「大王還是這麼美」、「我的天啊，終於回來了，還是一樣仙」、「顏值巔峰回來了」、「幸福的女人最有魅力了」、「嫁對人有多重要啊」、「有真愛滋潤就是不一樣」。

對此，大S經紀人表示廣告價碼不方便透露，至於將來是否會舉辦記者會等公開活動？則要看客戶未來的計畫，目前仍未確定。

其實，小S睽違14年以《熙娣想聊》入圍金鐘獎，因為大S是節目製作人，因次之前小S被問到有沒有機會和大S在金鐘獎合體，她也表示姊姊已拒絕出席，因此粉絲這次能看到大S的新廣告，也是相當令人驚喜不已。