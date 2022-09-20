伊林名模若綺展示客家時尚服飾作品。（蔡明亘攝）

桃市府客家局舉辦2022時尚客家服飾設計競賽，今由評審團總召集人「針織女王」潘怡良、藝人「小馬」倪子鈞分享創作當代客家服飾心得，並由伊林名模若綺展示作品，為競賽徵件揭開序幕。今年規格升級，開放學生與社會組參加，總獎金高達36萬元，盼打破民眾對客家服飾印象，以時尚又實穿概念展現客風新樣貌。

客家局副局長戴興達說明，今年競賽以「回歸，重生」為主軸，盼參賽者回歸文化內涵，以當代客家為起點發想，透過設計賦予客家精神新樣貌。本屆總獎金從22萬加碼至36萬，學生組首獎5萬元、社會組首獎10萬元，此外社會組也新增「T恤設計」項目，呈現讓客家走入生活、更讓年輕人接受的設計服飾。

潘怡良與小馬今在記者會分享客家時尚服飾，由若綺穿上亮眼作品走秀，為競賽揭開序幕。潘怡良表示，早期大眾覺得藍染或花布代表客家文化，不過其實客家精神、山林、人文有許多色彩，有各種不同元素可表達創作，盼以不同色彩呈現新的客家風貌。

小馬也提到，對他來說每年回到故鄉，都會見到5個顏色的概念充滿在生活中，包括橘、紫、桃紅、綠與藍色，這次設計使用繽紛顏色加入隨性塗鴉元素，呈現街頭潮流風格，他也建議參賽者不必設限具象或抽象化表達，掌握好5色後就可天馬行空發揮想像力。

客家局表示，學生組每隊須依照參賽主題，發揮創意繳交1組整套服飾作品，不限男女裝；社會組每隊則要繳交2組作品，除一套不限男女裝的服飾外，還要交一款T恤作品。徵件報名至10月21日止，並於10月28日公布初審結果，12月4日在桃園客家文化館角逐當代客家服飾首席設計師的寶座。

客家局期盼，透過競賽打破民眾對客家文化的刻板印象，將創意注入服飾，帶領大眾重新認識客家文化，也期待兼具實穿與創意的作品，能帶動客家時尚發展。